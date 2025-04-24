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В конце тяжелой прошлой зимы запасы газа в хранилищах Украины снизились до рекордно низкого уровня в 0,675 млрд кубометров – это 2,2% их емкости, для сравнения – в 2023 году остатки были в пять раз выше, – пишет признанный нежелательной организаций в РФ немецкий иновещательный официоз «Deutsche Welle» со ссылкой на украинскую статистику.

Сейчас госкомпания «Нафтогаз Украины» уже законтрактовала для закупки на следующий отопительный сезон 1,5 млрд кубометров газа: 800 млн были срочно импортированы в начале года, 400 млн поступят в Украину к будущей зиме. Еще 300 млн кубометров сжиженного газа «Нафтогаз» закупил у польской компании ORLEN.

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Также «Нафтогазу» уже удалось привлечь от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и правительства Норвегии 430 млн евро, которые направят на закупки миллиарда кубометров газа. Переговоры о финансировании закупки еще 2 млрд кубометров ведутся.

Однако, отмечает «Deutsche Welle», бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что этого недостаточно. По его оценке, с учетом собственной добычи Украине до следующей зимы потребуется импортировать от 5,5 млрд до 6,3 млрд кубометров газа, на что потребуется 2,5-3 млрд долларов – причем эти средства нужны как можно быстрее.

«Где брать эти деньги, пока неясно. Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус заявил, что будет инициировать принятие закона о компенсации разницы в тарифах, чтобы «Нафтогаз» получил дополнительные средства – как ожидается, 1,5 млрд долларов. Кроме того, Киев ведет переговоры с рядом стран, включая Норвегию и Канаду, о привлечении грантового газа. Его закачают в газотранспортную систему страны в качестве буфера, а затем вернут, продадут или выкупят частями», – говорится в публикации.

При этом, добавляет издание, придется решать вопрос с тарифами на газ и тепло для населения Украины. С 2022 года на их повышение наложен мораторий, но где брать деньги на покрытие убытков, неясно.