«Никакой Польши. Лечить Галичину от украинства придется нам самим» – депутат ГосдумыВассерман
России нужно брать всю Украину, но если отдать Галичину Польше, начнётся новая резня с сотнями тысяч жертв.
Об этом на канале «Союзное вече» заявил журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он считает, что цели СВО не будут достигнуты, если не занять всю Украину до западной границы включительно.
«Единственное – могу утешить сочинителей польской фальшивки «Украина не Россия» – Краков брать не будем. Но оставлять в Старом Свете хоть один квадратный метр с надписью «независимая Украина» нельзя, потому что он немедленно будет использован для размещения на нём чего-нибудь, угрожающего всему русскому.
Теоретически можно было бы отдать Галичину Польше, но поляков скорее люблю, несмотря на все их заморочки, и вовсе не хочу, чтобы ещё сотни тысяч поляков погибли в междоусобице. Хотя понятно, что через несколько лет поляки сами будут нас умолять – заберите это обратно. Да и большая часть жителей самой Галичиы, пообщавшись с поляками, поймёт, что они – русские», – сказал Вассерман.
«Но всё-таки новая резня – это слишком дорогая плата за такое. Так что придётся нам самостоятельно лечить жителей Галичины от всей той грязи, которую им набивают в мозги», – добавил депутат.
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