Никакого финского сценария для Украины! – Александр Стубб требует от Киева продолжения войны

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Лишиться части территорий, но сохранить государственность, как это произошло с Финляндией, не тот путь, который нужен Украине.

Об этом на брифинге в Киеве заявил президент Финляндии Александр Стубб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основа государственности заключается на трёх основных принципах – независимость, суверенитет и территориальная целостность. И Финляндия в 1944 году при сталинском мире потеряла два из этих принципов. Мы сохранили независимость, и это была, наверное, единственная такая соседняя советская страна, но мы потеряли 10% нашей территории. И я всегда подчёркиваю, что это те территории, где родились мои бабушки, дедушки и отец!», – вещал он.

«И если у Украины будет такой вопрос, мой ответ – абсолютно нет… И вот, почему это такой важный момент в международных отношениях и международной истории. Потому что в Европе не было серьёзных территориальных силовых захватов, и мы бы не хотели, чтобы это произошло снова. Второй мировой войны было достаточно!», – высказался Стубб.