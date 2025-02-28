«Никаких переговоров!» – ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона

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Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) (западная пресса ранее называла его духовником президента Владимира Путина) должны были взорвать в Сретенском монастыре в Москве на рождественские Святки. После теракта его исполнители должны были отправиться на Украину по поддельным паспортам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ФСБ опубликовало кадры первого допроса задержанных за подготовку теракта. Главным исполнителем был Денис Попович – помощник митрополита, имеющий доступ к его переписке и сведеньям о поездках по России.

«Я, гражданин Украины, был завербован сотрудниками ГУР с целью слежки за передвижениями митрополита Тихона. Это было предложено под угрозой расправы убийством моих родственников. В последствии была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона посредством взрывчатки, которая была передана через закладки. Взрывчатку планировалось заложить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве. После выполнения мы должны были покинуть Российскую Федерацию по поддельным документам», – рассказал Попович силовикам.

В помощники он выбрал поклонника «Правого сектора» и желто-голубого флага, клирика Никиту Иванковича. Тот при задержании попытался всё отрицать, а наличие под кроватью лопаты со свежими следами земли навал недоразумением. Отойдя от шока, показал тайник в лесу, где находились паспорта Украины с фотографиями Поповича и Иванковича, но под другими фамилиями.

«Была поставлена задача: уничтожение, покушение на митрополита Крымского Тихона (Шевкунова), сотрудником которого является Денис Попович. Первое покушение планировалось в начале 2025 года. Однако, в связи с тем, что Денис был задержан, оно не было осуществлено. Поэтому покушение было перенесено на конец февраля. Покушение было запланировано через приведение в действие взрывчатого устройства, которое было передано через сеть тайников», – признался Иванкович.

В ФСБ уточнили, что оба арестованных с середины 2022 года отправляли деньги ВСУ. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта.

«Задержанный хохол-террорист (как и многие до него) ссылается на шантаж спецслужб его родственниками на Украине. Таким образом, проверки в аэропортах не являются достаточными, недоверие должно вызывать простое наличие родни на той территории. Кстати большевики это прекрасно понимали ещё 100 лет тому назад», – отмечает радиоведущий Сергей Мардан.

Публицист Илья Маслов указывает, что задержанные, будучи выходцами с Украины, не скрывали своих пробандеровских взглядов в соцсетях. Автор призывает пристальнее обратить на подобных воспитанников духовных семинарий.

«Сейчас многие церковные блогеры пытаются преподнести бывших семинаристов Поповича и Иванковича, завербованных для покушения на митр. Тихона (Шевкунова), как историю Иуды. Нет! Аналогия совершенно неуместная. Иуда творил свое предательство тайно. А эти господа не скрывали своих русофобских убеждений. Публиковали всё в соцсетях».

Депутат Госдумы Сергей Миронов уверен: