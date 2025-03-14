Немецкий посол уламывал фракции Черногории на союз с националистами

Алексей Топоров.  
14.03.2025 10:25
  (Мск) , Белград
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Балканы, Германия, Дзен, Политика, Скандал, Черногория


Председатель сербской Демократической народной партии (ДНП) Черногории Милан Кнежевич заявил что посол Германии Фельтен и его заместитель уговаривают членов парламентского большинства объединить усилия с националистической Демократической партией социалистов бывшего диктатора Мило Джукановича.

Кроме того, немецкие дипломаты просят депутатов большинства отречься от чиновников, возглавляющих правительство, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Председатель сербской Демократической народной партии (ДНП) Черногории Милан Кнежевич заявил что посол Германии Фельтен...

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«Я хотел бы спросить господина Фельтена, какое право он имеет формировать и распускать парламентское большинство и подрывать крупнейшую парламентскую коалицию из рядов большинства, когда даже в самой Германии не сформировано правительство. Представьте себе, господин Фельтен, если бы наш посол сейчас звонил вашим победителям выборов и говорил им, как формировать правительство», – заявил Кнежевич, выступая в Скупщине Черногории.

По словам парламентария, если бы подобное произошло бы в Германии, то посла Черногории отправили бы в психиатрическую больницу и заперли бы в сумасшедшем доме. Но когда представитель Германии Фельтен делает подобное, то это является величайшим достижением демократии и европейских стандартов, применяемых исключительно в Черногории и с определенными вариациями в других балканских странах. Своей деятельностью немец, как полагает Кнежевич, расколоть протрампистски настроенное большинство Скупщины, чтобы через ДПС продвигать лево-либеральные нарративы ЕС и американских демократов.

«И поскольку мои друзья в Америке подавляющим большинством голосов проголосовали за Трампа, я не позволю Фельтену настроить нас против Трампа. Надеюсь, его политика приживется в Черногории. Я думаю, что Германия должна направить к нам серьезного посла, который не будет вмешиваться. Черногория — суверенное независимое государство, которое будет выбирать свое собственное правительство, проводить свою собственную внешнюю и внутреннюю политику, а все послы должны знать, где они находятся», – отметил политик.

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