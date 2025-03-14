Немецкий посол уламывал фракции Черногории на союз с националистами
Председатель сербской Демократической народной партии (ДНП) Черногории Милан Кнежевич заявил что посол Германии Фельтен и его заместитель уговаривают членов парламентского большинства объединить усилия с националистической Демократической партией социалистов бывшего диктатора Мило Джукановича.
Кроме того, немецкие дипломаты просят депутатов большинства отречься от чиновников, возглавляющих правительство, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я хотел бы спросить господина Фельтена, какое право он имеет формировать и распускать парламентское большинство и подрывать крупнейшую парламентскую коалицию из рядов большинства, когда даже в самой Германии не сформировано правительство. Представьте себе, господин Фельтен, если бы наш посол сейчас звонил вашим победителям выборов и говорил им, как формировать правительство», – заявил Кнежевич, выступая в Скупщине Черногории.
По словам парламентария, если бы подобное произошло бы в Германии, то посла Черногории отправили бы в психиатрическую больницу и заперли бы в сумасшедшем доме. Но когда представитель Германии Фельтен делает подобное, то это является величайшим достижением демократии и европейских стандартов, применяемых исключительно в Черногории и с определенными вариациями в других балканских странах. Своей деятельностью немец, как полагает Кнежевич, расколоть протрампистски настроенное большинство Скупщины, чтобы через ДПС продвигать лево-либеральные нарративы ЕС и американских демократов.
«И поскольку мои друзья в Америке подавляющим большинством голосов проголосовали за Трампа, я не позволю Фельтену настроить нас против Трампа. Надеюсь, его политика приживется в Черногории. Я думаю, что Германия должна направить к нам серьезного посла, который не будет вмешиваться. Черногория — суверенное независимое государство, которое будет выбирать свое собственное правительство, проводить свою собственную внешнюю и внутреннюю политику, а все послы должны знать, где они находятся», – отметил политик.
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