Председатель сербской Демократической народной партии (ДНП) Черногории Милан Кнежевич заявил что посол Германии Фельтен и его заместитель уговаривают членов парламентского большинства объединить усилия с националистической Демократической партией социалистов бывшего диктатора Мило Джукановича.

Кроме того, немецкие дипломаты просят депутатов большинства отречься от чиновников, возглавляющих правительство, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы спросить господина Фельтена, какое право он имеет формировать и распускать парламентское большинство и подрывать крупнейшую парламентскую коалицию из рядов большинства, когда даже в самой Германии не сформировано правительство. Представьте себе, господин Фельтен, если бы наш посол сейчас звонил вашим победителям выборов и говорил им, как формировать правительство», – заявил Кнежевич, выступая в Скупщине Черногории.

По словам парламентария, если бы подобное произошло бы в Германии, то посла Черногории отправили бы в психиатрическую больницу и заперли бы в сумасшедшем доме. Но когда представитель Германии Фельтен делает подобное, то это является величайшим достижением демократии и европейских стандартов, применяемых исключительно в Черногории и с определенными вариациями в других балканских странах. Своей деятельностью немец, как полагает Кнежевич, расколоть протрампистски настроенное большинство Скупщины, чтобы через ДПС продвигать лево-либеральные нарративы ЕС и американских демократов.