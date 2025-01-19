Немецкая разведка назвала сроки выхода армии России на админграницы новых регионов

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Немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой минобороны ФРГ пишет, что Россия якобы уже к 2028 году будет представлять серьезную военную угрозу для НАТО в конвенциональных вооружениях .

«Ежемесячно российская армия имеет больше танков, больше боеприпасов, больше ракет и больше беспилотников. Производство растет, запасы на складах увеличиваются. И хотя никакой уверенности в том, что РФ действительно планирует нападение, нет, но она явно создает для этого условия», — цитирует издание главу Украинского ситуационного центра военного ведомства Германии. Кристиана Фрейдинга.

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По его же словам, к 2026 году Москва сделает все возможное, чтобы окончательно взять под свой контроль Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области в их админграницах.

«Кремль в значительной степени компенсирует свои кадровые и материальные потери в Украине и может наращивать резервы на отдельных направлениях», – говорится в статье.

Со ссылкой на отчет немецких военных также утверждается, что Россия сегодня производит около четырех тысяч авиабомб в месяц, полтора миллиона FPV-дронов и шесть тысяч «Шахедов» в год.

«Европейские спецслужбы фиксируют, что российская армия растет. Согласно докладу, Москва набирает около 30 000 солдат в месяц с помощью высоких финансовых стимулов», – предупреждает издание.

Глава комитета по безопасности Европарламента Мари Агнес Штрак-Циммерманн называет вооружение Кремля «огромной угрозой» для Европы.

«У России впечатляющее количество войск и широкий спектр мощной техники», — говорит политик.

Военный аналитик Нико Ланге, старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности, предостерегает от того, чтобы просто смотреть на количество солдат или танков при оценке потенциала угрозы.

«Россия готова применять жестокую военную силу и нести большие потери. Это делает Россию чрезвычайно опасной», — говорит Ланге,

Однако война на Украине, по мнению немецких аналитиков, также выявила и слабые стороны российской военной машины. «В частности, с точки зрения материально-технического обеспечения, устаревшего оборудования и значительного отсутствия морального духа солдат».

Также, по немецким данным, годовой объем производства истребителей в России «ограничен низким двузначным числом самолетов».

Все эти проблемы, однако, не мешают России, по версии немецких военных, вести «гибридную войну» против Германии в частности и Запада в целом, используя в качестве инструмента диверсии и кибератаки.

Также немцы моделируют в качестве ожидаемых угроз со стороны РФ «развертывание специальных войск без национальных знаков различия и внезапные атаки на цели в Польше, странах Балтии, регионе Балтийского моря и т.д».

«Российские комбинированные атаки с использованием беспилотников, крылатых ракет и ракет представляют угрозу для стран Европы в ближайшем будущем», – резюмирует издание.

В статье также отмечается, что Россия имеет преимущество перед западными странами, когда речь идет о закупке артиллерийских снарядов. В то время как на предыдущих этапах нехватка снарядов на Украине была просто катастрофической, Россия, по оценкам экспертов из немецкого правительства, закупает до 3,6 миллиона снарядов в год.

Для сравнения, США в этом году планируют увеличить ежемесячное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 1,2 миллиона в год.

Эксперт по вопросам обороны из партии ХДС Родерих Кизеветтер уверен, что сейчас разыгрывается «предварительный этап войны». По его мнению, Кремль готовит поле боя, что также включает в себя разведывательную деятельность.