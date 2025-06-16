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Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц сознательно вводит немецкое население в заблуждение, говоря, что не собирается поставлять ракеты «Таурус» на Украину. На самом деле он тайно готовит поставки.

Об этом немецкий оппозиционный политик и лидер партии имени себя Сара Вагенкнехт завила в интервью писателю Марку Фридриху, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А потом он сказал, что просто хочет как-то научить украинцев производить что-то подобное. Это полная чушь. Что-то подобное не производится в одночасье. Когда я снова услышала это историю про ограничение дальности, мне стало очень плохо, я очень испугалась»,- сказала Вагенкнехт.

Она считает, что маневры канцлера ведут к эскалации ситуации.