Немцы взвыли: Интриги Мерца наведут «Орешник» на наши головы

Елена Острякова.  
16.06.2025 12:39
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц сознательно вводит немецкое население в заблуждение, говоря, что не собирается поставлять ракеты «Таурус» на Украину. На самом деле он тайно готовит поставки.

Об этом немецкий оппозиционный политик и лидер партии имени себя Сара Вагенкнехт завила в интервью писателю Марку Фридриху, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц сознательно вводит немецкое население в заблуждение, говоря, что не...

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«А потом он сказал, что просто хочет как-то научить украинцев производить что-то подобное. Это полная чушь. Что-то подобное не производится в одночасье. Когда я снова услышала это историю про ограничение дальности, мне стало очень плохо, я очень испугалась»,- сказала Вагенкнехт.

Она считает, что маневры канцлера ведут к эскалации ситуации.

«Если Германия поставит «Таурус», то Россия ответит на это военным путем. И тогда мы окажемся в состоянии войны. Это не значит, что на Берлин немедленно упадет атомная бомба, но «Орешник» будет направлен на какой-нибудь завод. Из России прилетит ракета и нанесет разрушения здесь. Вопрос в том, как мы отреагируем. Какова будет динамика эскалации. Я все еще надеюсь, что этот безумный «Таурус» не добьется успеха», – сказала Вагенкнехт.

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