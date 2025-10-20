Немцы показывают кукиш украинским нахлебникам

Олег Кравцов.  
20.10.2025 08:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 788
 
Германия, Дзен, Общество, Социология, Украина


Абсолютное большинство граждан Германии против выплат пособий украинцам.

Об этом сообщает немецкая медиагруппа  Deutsche Welle (в РФ признана иноагентом), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Такие результаты показал опрос, проведенный Институтом исследования общественного мнения (INSA).

На вопрос, должны ли все украинские беженцы в Германии получать гражданское пособие, лишь 17% респондентов ответили «да» или «скорее да». Две трети (66%) выступают против этого, ответив однозначное «нет». Еще 7% опрошенных сказали, что им все равно, а 10% затруднились с ответом.

Всего, по данным немецкого Федерального агентства по труду, в марте 2025 года правом на получение гражданского пособия под названием «Бюргергельд», которое выплачивают ищущим работу и малоимущим, обладали 701 тысяча украинцев. Из них 502 тысячи – трудоспособные граждане в возрасте от 15 до 66 лет. По сравнению с прошлым годом их число сократилось, но незначительно – примерно на 4300 человек.

«Коалиционное соглашение правительства Германии предусматривает, что украинские беженцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать базовые социальные пособия, а подпадут под действие закона о пособиях для просителей политического убежища», – отмечает DW.

Кроме того, на вопрос, должны ли украинские мужчины призывного возраста, живущие в Германии, вернуться на Украину, 62% немцев ответили утвердительно. Против выступили только 18%. Еще 8% сказали, что их не волнует этот вопрос, а 12% не дали ответа.

Опрос проводился 16 и 17 октября, в нем приняли участие 1003 респондента.

    Отправить