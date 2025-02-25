«Не в этом году»: остановка американских поставок не принесёт России лёгкой победы – Зимовский
Прекращение американской «помощи» приведёт к серьёзному дефициту техники у ВСУ, однако способности сражаться они не потеряют.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил обозреватель Александр Зимовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть два вида военного спонсорства – прямые военные поставки и выделение средств на ведение войны. Предположим, Америка не участвует, Европа дает деньги, Украина покупает оружие в Америке. Так может быть.
Что касается прямой технической помощи со стороны Европы для того, чтобы Украина вела войну без американской техники, то это возможно, но это будет кратковременный всплеск до тех пор, пока не исчерпаются собственные резервы базовых оперативных складов европейских армий.
Потому что наладить поточное производство танков, снарядов и всего, что необходимо на фронте, Евросоюз не смог», – сказал Зимовский.
«Таким образом, возникает вопрос, если Америка действительно отойдет в сторону, победа не за горами?», – спросил ведущий.
«Нет, я бы не был столь категоричен. Дело в том, что даже мало и плохо вооруженные хохлы держатся с отчаянным упорством.
Но это может кончиться тем, что просто новое пополнение Украины не с чем будет отправлять на фронт. Конечно, дело до того, что одна винтовка на троих, это, наверное, еще не скоро. Но, тем не менее, мобилизационные ресурсы у Украины имеются, а оружия не имеется.
Значит, истощение ресурсов, значит, тонкий фронт, значит, где-то прорыв и, в конце концов, какая-то наша тактическая оперативная схема, которая приведет к выводу Украины из войны.
Я не думаю, что это будет чистая победа нокаутом, но по очкам у нас есть шансы выиграть, хотя, наверное, не в этом году», – подытожил обозреватель.
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