«Не в этом году»: остановка американских поставок не принесёт России лёгкой победы – Зимовский

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Прекращение американской «помощи» приведёт к серьёзному дефициту техники у ВСУ, однако способности сражаться они не потеряют.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил обозреватель Александр Зимовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть два вида военного спонсорства – прямые военные поставки и выделение средств на ведение войны. Предположим, Америка не участвует, Европа дает деньги, Украина покупает оружие в Америке. Так может быть. Что касается прямой технической помощи со стороны Европы для того, чтобы Украина вела войну без американской техники, то это возможно, но это будет кратковременный всплеск до тех пор, пока не исчерпаются собственные резервы базовых оперативных складов европейских армий. Потому что наладить поточное производство танков, снарядов и всего, что необходимо на фронте, Евросоюз не смог», – сказал Зимовский.

«Таким образом, возникает вопрос, если Америка действительно отойдет в сторону, победа не за горами?», – спросил ведущий.