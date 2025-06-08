Не только Украина: новая Черноморская доктрина ЕС предусматривает жуткий конец для Болгарии, Румынии и Турции

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Новая Черноморская доктрина ЕС предусматривает усиление военного присутствия НАТО через Болгарию, Румынию и Турцию и влияние на весь регион через экологическую повестку.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил доктор политических наук, профессор КФУ Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три столпа новой европейской черноморской политики. Первое – Европа должна учредить «хаб безопасности» в Чёрном море. Это подразумевает усиление европейского военного присутствия. Точка опоры и старта – это созданная противоминная ВМС-коалиция в составе Румынии, Турции и Болгарии. Все члены НАТО и двое членов ЕС. При этом они причерноморские державы, и не нарушая конвенцию Монтрё, могут расширять своё присутствие», – отметил он.

Второй столп – это экономическое развитие, в котором указана цифра 174 миллиона населения. Она становится понятна, учитывая американскую основу доктрины Черноморской безопасности ЕС.

«Черноморский регион для них – это, в том числе, Азербайджан, Армения и далее Средняя Азия. То есть, Черноморско-Каспийский регион. На Балтике мы имеем уже прецеденты силового противостояния, в Чёрном море – само собой. Буквально несколько дней назад подписан договор об интенсификации военно-технического сотрудничества между Казахстаном (членом ОДКБ) и Великобританией. То есть в этой концепции отражено стремление британской элиты контролировать Центральную Азию и Балтийско-Черноморскую дугу. Сейчас они пытаются через Чёрное море выстроить эти две схемы в одно пространство сдерживания России», – пояснил политолог.

Третьим столпом документа прописан экологический контроль Чёрного моря «от дна до Космоса».