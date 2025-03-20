«Не предлагайте Трампу палец – откусит по локоть»: в Киеве не хотят отдавать США «Энергоатом»

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The New York Times ставит под сомнение высказанную Дональдом Трампом в ходе его последнего разговора с Владимиром Зеленским идею о том, что США могут стать владельцами каких-либо атомных и электростанций на Украине. По мнению редакции издания, это «может создать множество трудностей». К тому же, обе стороны, похоже, так и не пришли к единому мнению, о каких именно объектах идет речь.

Так, Зеленский предположил, что идея ограничивается Запорожской атомной электростанцией, которая в настоящее время контролируется Россией.

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«Речь шла исключительно о станции, находящейся под временной оккупацией», — сказал он.

Однако в заявлении госсекретаря Рубио и помощника по нацбезопасности Уолтца упоминались «электроснабжение и атомные электростанции Украины» как целое, и говорилось, что США могли бы «очень помочь в эксплуатации этих станций, используя свой опыт в области электроэнергетики и коммунального хозяйства».

Далее Рубио и Уолтц предложили Украине продать или передать право собственности на эти объекты — во множественном числе — Соединенным Штатам, подобно тому, как они требовали доли в полезных ископаемых Украины.

При этом они привели тот же аргумент, что и в случае с полезными ископаемыми — американское участие снизит вероятность российских атак.

Украинский эксперт в области ядерной энергетики Ольга Кошарная заявила, что такие станции не могут быть приватизированы в соответствии с украинским законодательством. Другие эксперты также скептически отнеслись к этому плану, но отметили, что участие США может помочь улучшить управление объектами.

А вот глава американского Минэнерго Крис Райт сообщил о готовности США взять под управление АЭС на Украине.

«Мы можем это сделать», — цитирует министра корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон в соцсети Х.

Министр добавил, что отправлять американских военных в Киеве для этого не потребуется.

Близкий к Банковой украинский политолог Владимир Фесенко считает, что идею с контролем США над украинскими электростанциями Трампу «подбросил» неназванный украинский народный депутат.

«Примерно полтора месяца назад я услышал историю о том, как один наш «ушлый» народный депутат, большой переговорщик, почти как Трамп, начал секретные переговоры с Джулиани, чтобы выйти на Трампа и Илона Маска. А поскольку этот депутат хорошо разбирается в бизнесе, он придумал гениальную схему. Он решил предложить Трампу и Илону Маску идею совместного владения Запорожской АЭС, чтобы вернуть ее Украине, а затем использовать ее в американских и украинских интересах — либо для майнинга криптовалют, либо как мощный энергетический хаб для искусственного интеллекта. Похоже, идея все же дошла до Трампа», – пишет Фесенко.

Политолог предостерег украинских чиновников и политиков от попыток перехитрить Трампа на поле сомнительных бизнес-сделок: