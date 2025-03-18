Назло москалям переименуем ракеты «Нептун» в «Юрия Долгорукого» – генерал ВСУ

Вадим Москаленко.  
18.03.2025 22:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2481
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Дальнобойные украинские ракеты «Длинный Нептун» перед тем, как направить на Москву, следует назвать именем русского князя Юрия Долгорукого.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дальнобойные украинские ракеты «Длинный Нептун» перед тем, как направить на Москву, следует назвать именем...

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«Постепенно идёт реализация ракетной программы с 2022 года. Только «Нептун», вот этот «Длинный Нептун» прошёл три трансформации от комплекса берег-корабль до комплекса земля-земля на 400 км, а сейчас до 1000. Я бы вообще ему дал имя не просто «Длинный Нептун», а, например, имя Юрия Долгорукого. То есть, чтобы русские знали, что как бы Москва там формировалась, а вообще это был наш князь, его прах покоится на Украине. Чтобы они знали, откуда они пошли, и чего это стоит», – валял дурака укро-генерал.

«И эта длинная рука нашего предка Юрия Долгорукого будет не только формировать Москву, но и доставать до этой Москвы. И в этом я закладываю ответы на те вопросы, куда нам и как мощно, масштабировано эти ракеты должны доставать», – вещал Романенко.

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