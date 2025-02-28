«Наследие Орды: история Украины не знала такого диктатора, как Зеленский» – Чичваркин
Владимир Зеленский стал самым злостным диктатором в истории Украины, но война против России его якобы оправдывает.
Об этом на канале украинского пропагандиста и мошенника Дмитрия Гордона заявил беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По поводу диктатора. Безусловно, в период войны власть концентрируется в одних руках больше, чем когда бы то ни было. Столько, сколько власти есть у Зеленского, не было ни у одного украинского президента. Не было у руководителей Украинской ССР, и не было в период независимости с 1917 по 1919 год.
Я даже не могу представить, когда лидер Украины концентрировал столько власти одновременно», – сказал Чичваркин.
По мнению релоканта, в этом также виноваты его русские соотечественники, которые за три века «оккупации» сильно поломали психику несчастных украинцев.
«По законам военного времени это, понятно, тоже не выглядит нелогично. Опять-таки, так или иначе, менталитет серьезно пострадал от трех поколений Советского Союза и 280-270 лет управления по ордынской модели, поэтому власть концентрируется гораздо больше.
В период войны у Черчилля была больше власть, чем у других премьер-министров, потому что это был период войны. Понятно, и как следствие, это не секрет, очень сильно пострадала свобода слова. Ведь всем нужно сконцентрироваться и собраться перед огромным чудовищным врагом и огромным вызовом», – подытожил он.
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