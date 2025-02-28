«Наследие Орды: история Украины не знала такого диктатора, как Зеленский» – Чичваркин

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Владимир Зеленский стал самым злостным диктатором в истории Украины, но война против России его якобы оправдывает.

Об этом на канале украинского пропагандиста и мошенника Дмитрия Гордона заявил беглый бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу диктатора. Безусловно, в период войны власть концентрируется в одних руках больше, чем когда бы то ни было. Столько, сколько власти есть у Зеленского, не было ни у одного украинского президента. Не было у руководителей Украинской ССР, и не было в период независимости с 1917 по 1919 год. Я даже не могу представить, когда лидер Украины концентрировал столько власти одновременно», – сказал Чичваркин.

По мнению релоканта, в этом также виноваты его русские соотечественники, которые за три века «оккупации» сильно поломали психику несчастных украинцев.