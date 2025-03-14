Нас прогнули, мы уже выполняем договоренности России и США – полковник СБУ
Украина уже выполняет договоренности, которые были достигнуты во время первой встречи команд из России и США в Эр-Рияде без присутствия представителей Киева.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что кроме того, что мы услышали от заявления обеих сторон, есть еще то, что мы не слышали. Мы уже видим, что некоторые представители Соединенных Штатов говорят конкретно о некоторых территориях. Кто-то договаривался, если будет какое-нибудь перемирие, если оно все-таки будет. Мне об этом ничего не известно, ну как и, я думаю, большинству украинцев и парламентариям.
А в целом о перемирии, когда мы говорим, что мы согласились и согласились с партнерами, мы не должны забывать, что то, на что мы согласились, было договорено в Эр-Рияде между русскими и американцами. Мы помним, когда эта встреча закончилась, они сказали три месседжа, что должно быть перемирие, потом выборы и потом уже какое-то соглашение о мире. Так вот сейчас происходящее – это по факту пытаются выполнить этот первый пункт российско-американских договоренностей, на которые нас и склоняли тем, что забирали у нас оружие, тем, что забирали у нас разведданные, по факту склонили и на это пошли», – заявил Костенко.
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