Нас прогнули, мы уже выполняем договоренности России и США – полковник СБУ

Анатолий Лапин.  
14.03.2025 10:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 455
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украина уже выполняет договоренности, которые были достигнуты во время первой встречи команд из России и США в Эр-Рияде без присутствия представителей Киева.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже выполняет договоренности, которые были достигнуты во время первой встречи команд из России...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я думаю, что кроме того, что мы услышали от заявления обеих сторон, есть еще то, что мы не слышали. Мы уже видим, что некоторые представители Соединенных Штатов говорят конкретно о некоторых территориях. Кто-то договаривался, если будет какое-нибудь перемирие, если оно все-таки будет. Мне об этом ничего не известно, ну как и, я думаю, большинству украинцев и парламентариям.

А в целом о перемирии, когда мы говорим, что мы согласились и согласились с партнерами, мы не должны забывать, что то, на что мы согласились, было договорено в Эр-Рияде между русскими и американцами. Мы помним, когда эта встреча закончилась, они сказали три месседжа, что должно быть перемирие, потом выборы и потом уже какое-то соглашение о мире. Так вот сейчас происходящее – это по факту пытаются выполнить этот первый пункт российско-американских договоренностей, на которые нас и склоняли тем, что забирали у нас оружие, тем, что забирали у нас разведданные, по факту склонили и на это пошли», – заявил Костенко.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить