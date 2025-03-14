Нас прогнули, мы уже выполняем договоренности России и США – полковник СБУ

Украина уже выполняет договоренности, которые были достигнуты во время первой встречи команд из России и США в Эр-Рияде без присутствия представителей Киева.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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