Нас не догонишь. Трамп анонсировал рекордный бюджет Пентагона за всю историю США

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Bloomberg передает заявление Дональда Трампа о том, что его администрация одобрила рекордный оборонный бюджет США на следующий год – в размере «около» триллиона долларов. Такая сумма вызвана необходимостью укрепления армии в условиях угроз США по всему миру.

Трамп похвастался, что это будет «самый большой бюджет, который мы когда-либо принимали для армии».

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«Мы очень экономим деньги, но нам нужно строить армию, и мы должны быть сильными, потому что сейчас вокруг много плохих сил», — заявил Трамп на встрече с израильским премьер-министром Нетаньяху.

Белый дом еще не опубликовал бюджетный запрос на 2026 финансовый год, поскольку правительство действует в рамках временной меры финансирования в этом году. Проект бюджета не ожидается до конца весны, отмечает Bloomberg.

Министр обороны Хегсет написал в бывшем Твиттере, что бюджет на триллион будет сверстан и представлен «скоро».По его словам, в этом году бюджет Пентагона составляет 850 млрд долл.

«Скоро: первый бюджет министерства обороны США в триллион долларов. Президент США Дональд Трамп восстанавливает наши вооруженные силы – и быстро», – написал Пит Хегсет, ответив, что ведомство намерено тратить каждый доллар налогоплательщиков с умом – «на поражающую способность и готовность».

При этом, в Пентагоне предпринимают меры по экономии бюджета. Так, обсуждаются меры по сокращению персонала – под угрозой увольнения десятки тысяч человек. Кроме того, Белый дом опроверг сообщения ряда медиа о планировании «грандиозного военного парада» в Вашингтоне, округ Колумбия, в субботу, 14 июня 2025 года, в честь 250-летия армии США, а также 79-летия президента Трампа.

При этом, городские власти в Арлингтоне, штат Вирджиния, и Вашингтоне, округ Колумбия, подтвердили, что планирование парада продолжается, в том числе мэр округа Колумбия Мюриэль Боузер, которая заявила, что ей сказали, что парад начнется у Пентагона.

В целом, в планах по рекордному увеличению оборонного бюджета США нет ничего удивительного. Он вполне логично вписывается в более общий план Трампа по реиндустриализации США, поддержке производственного бизнеса и созданию новых рабочих мест в реальном секторе экономики. Нужно понимать, что большая часть этих средств пойдет именно акулам американского ВПК и останутся в стране.

Также не стоит ерничать насчет того, что рекордный оборонный бюджет противоречит установке Трампа на финализацию ряда военных конфликтов, включая украинский и арабо-израильский. На самом деле тут нет никакого противоречия. Трамп-миротворец сворачивает ненужные Вашингтону войны, но вполне готов показать силу в тех случаях, где он считает это целесообразным. Например, на иранском или китайском направлениях.