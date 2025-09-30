Нам нужно сохранять диалог с Россией – экс-генсек НАТО возжелал общения на новой должности

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западу придется быть в диалоге с Россией, потому что она – важный сосед членов НАТО и никуда не исчезнет с карты.

Об этом, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил бывший генсекретарь НАТО, ныне – министр финансов Норвегии – Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Столтенберг отметил, что Россия должна быть на таких площадках, как Варшавский форум или Мюнхенская конференция по безопасности.