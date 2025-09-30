Нам нужно сохранять диалог с Россией – экс-генсек НАТО возжелал общения на новой должности

Анатолий Лапин.  
30.09.2025 17:33
  (Мск) , Киев
Западу придется быть в диалоге с Россией, потому что она – важный сосед членов НАТО и никуда не исчезнет с карты.

Об этом, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил бывший генсекретарь НАТО, ныне – министр финансов Норвегии – Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Столтенберг отметил, что Россия должна быть на таких площадках, как Варшавский форум или Мюнхенская конференция по безопасности.

«Особенно во времена неопределенности и конфликтов, которые мы наблюдаем сегодня, еще важнее иметь платформы, где мы можем их обсуждать…

В последние годы нам это не удавалось, но в течение многих лет там были русские. Путин был там. Я помню, как Путин выступал с большой речью в 2007 году. У меня были регулярные встречи с Лавровым.

И конечно они не решали всех проблем, но я верю, что в долгосрочной перспективе нам нужно разговаривать и с Россией.

Россия – наш сосед, Россия никуда не денется. И нам нужны платформы, которые позволят нам это делать», – заявил Столтенбенг.

