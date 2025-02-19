Нам нужно смириться и принять, что без США не выстоим – киевский политолог
Чем раньше Украина поймет, что ей нужно договариваться с США, а не полагаться на Европу, тем лучше ей будет.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На что они [США] намекают? Что если хотите быть ближе к нам, то давайте нам возможности зарабатывать на ваших ресурсах и получать к ним доступ. То чем быстрее мы это осознаем, тем раньше мы сможем начать свои маневры, обеспеченные ресурсами, обеспеченные той стабильностью, которая появится вследствие реализации, запуска этих договорняков.
Потому что если мы уходим просто в несознанку и начинаем играть в войну до победного конца, то без американской помощи, а потом и без уменьшившейся европейской помощи, ну вообще-то мы прекрасно понимаем, что Украина не выстоит. А наш ВПК и наша экономика не позволяют нам вести борьбу в одиночку», – заявил Романенко.
Он считает смешными заявления Британии о способности заменить американцев.
«Я напомню, что британская армия насчитывает 82 тысячи человек, у британцев свой дефицит бюджета, и что на один эсминец новый, который там они ввели в строй, понадобилось несколько сотен человек, которые они не могли найти – пришлось списывать пару старых судов для того, чтобы перевезти экипажи на новый эсминец.
Поэтому я задаюсь вопросом, чем бриты могут закрыть наши потребности, какими ресурсами и в какие сроки? И если просто адекватно посмотрим на их внутреннюю повестку, то поймем, что их возможности ограничены. Поэтому в единый концерт могучих европейских коров я не верю. И я думаю, что они пошумят-пошумят сейчас и будут договариваться», – считает эксперт.
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