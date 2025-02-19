Чем раньше Украина поймет, что ей нужно договариваться с США, а не полагаться на Европу, тем лучше ей будет.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«На что они [США] намекают? Что если хотите быть ближе к нам, то давайте нам возможности зарабатывать на ваших ресурсах и получать к ним доступ. То чем быстрее мы это осознаем, тем раньше мы сможем начать свои маневры, обеспеченные ресурсами, обеспеченные той стабильностью, которая появится вследствие реализации, запуска этих договорняков. Потому что если мы уходим просто в несознанку и начинаем играть в войну до победного конца, то без американской помощи, а потом и без уменьшившейся европейской помощи, ну вообще-то мы прекрасно понимаем, что Украина не выстоит. А наш ВПК и наша экономика не позволяют нам вести борьбу в одиночку», – заявил Романенко.

Он считает смешными заявления Британии о способности заменить американцев.