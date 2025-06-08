Найден практический смысл угроз «красными линиями» на российских ток-шоу

Виктор Орлов .  
08.06.2025 19:59
  (Мск) , Ялта
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, СМИ, Украина, ЯО


Громкие и грозные заявления в эфирах ток-шоу на российском ТВ нет-нет да и оказывают влияние на Запад, поддерживающий ВСУ, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Об этом он сказал на Соловьевских чтениях в Ливадии, сославшись на недавнее интервью советника нацбезопасности в администрации президента США Джо Байдена Джейка Салливана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Громкие и грозные заявления в эфирах ток-шоу на российском ТВ нет-нет да и оказывают...

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«Интервью Салливана содержало просто уникальные слова. Задали вопрос: «А как вы определяли, что можно давать Украине, а что нельзя?». Он сказал: «у нас не было никакой информации, мы это определяли по дискуссиям на российском телевидении». Это его фраза, дословно цитирую. То есть, когда трясли в воздухе кулаками, оказалось, что какой-то смысл в этом был. Но это, на самом деле, очень грустно, что приходится трясти кулаками так, чтобы кто-то услышал», – сказал Шурыгин.

Он упомянул дискуссию о применении ядерного оружия против ВСУ – эксперт заметил, что его можно применить демонстрационно.

«Называется атмосферный демонстрационный ядерный взрыв. Когда на территории противника в космическом пространстве подрывается боеприпас, и люди вполне конкретно над собой видят, что это такое. Очевидно, что там микроскопические какие-то вещи, может, и выпадают, но это, по крайней мере, не нанесение удара. Я просто говорю о вещах, которые прописаны в уставе», – сказал Шурыгин.

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