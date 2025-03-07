Надо не Макрона слушать, а на Трампа молиться – немецкий генерал о французском «ядерном зонтике»

Елена Острякова.  
07.03.2025 19:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Франция, ЯО


Европа не может себе позволить отказаться от американского ядерного зонтика.

Об этом в интервью «Ди вельт» завил генерал вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа не может себе позволить отказаться от американского ядерного зонтика. Об этом в интервью...

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«Я считаю, что вопрос ядерного перевооружения, создания европейского защитного экрана еще далек от реальности. В этой нестабильной ситуации в области безопасности в Европе необходимо обсудить весь портфель, то есть всю широту возможностей.

Я по-прежнему считаю, что президент Трамп будет придерживаться этой части в рамках договора НАТО. Я твердо убежден, что американцы будут продолжать выполнять свои обязательства, особенно в том, что касается ядерного щита. И только во вторую очередь вы должны сделать анализ, что вообще возможно.

Зависимость Европы от Америки стала совершенно очевидной. Мы не можем быть самостоятельными даже с тем, что у нас есть», – заключил Катер.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна открыта к обсуждению возможности применения своего ядерного оружия для защиты европейских партнёров.

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