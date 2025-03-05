Надо додавить Россию – американский генерал допустил перемирие исключительно ради вооружения Украины

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В случае срыва вероятного перемирия Европе придётся сильно потратиться на новые антироссийские санкции и продолжение войны.

Об этом в эфире канала «Chamber of Commerce» заявил экс-директор ЦРУ при президенте Бараке Обаме, генерал армии США Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос в том, что будет с Россией, если она нарушит режим прекращения огня. И конечно это не должно быть просто ответными военными действиями. Скорее всего это будет еще более жесткое финансовое и экономическое давление. В таком случае цена сохранения Украины будет намного, намного выше. Это будет катастрофой для Европы и НАТО», – сказал Петреус.

Тем не менее, он допустил возможность перемирия, если Украина в процессе усилится.

«Что, по вашему мнению, США должны потребовать от России в ходе мирных переговоров? Каковы должны быть условия для России?», – спросил ведущий.