Надо додавить Россию – американский генерал допустил перемирие исключительно ради вооружения Украины
В случае срыва вероятного перемирия Европе придётся сильно потратиться на новые антироссийские санкции и продолжение войны.
Об этом в эфире канала «Chamber of Commerce» заявил экс-директор ЦРУ при президенте Бараке Обаме, генерал армии США Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вопрос в том, что будет с Россией, если она нарушит режим прекращения огня. И конечно это не должно быть просто ответными военными действиями. Скорее всего это будет еще более жесткое финансовое и экономическое давление.
В таком случае цена сохранения Украины будет намного, намного выше. Это будет катастрофой для Европы и НАТО», – сказал Петреус.
Тем не менее, он допустил возможность перемирия, если Украина в процессе усилится.
«Что, по вашему мнению, США должны потребовать от России в ходе мирных переговоров? Каковы должны быть условия для России?», – спросил ведущий.
«Это возможность вступления в НАТО, размещение войск на территории Украины или членство в ЕС и так далее, не говоря уже о продолжении помощи Украине, чтобы она не была демилитаризована и не стала легкой мишенью для возобновления войны, когда Россия восстановит силы и восполнит потери в бронетехнике и других системах.
Но, очевидно, первое и самое важное – это прекратить обстрелы Украины каждую ночь. Эти планирующие бомбы, баллистические ракеты, сотни беспилотников. Прекратите наступление на земле.
Есть и другие требования, некоторые из них могут быть использованы в качестве рычага давления на переговорах. И мне снова немного неловко, что мы не заставили Россию отказаться от чего-то, чтобы получить то, что мы могли бы у нее потребовать», – рассуждал генерал.