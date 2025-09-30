Надо было завалить Украину оружием сразу после Майдана, но меня никто не слушал – экс-генсек НАТО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если бы члены НАТО не блокировали вооружение Украины, а дали ей все что нужно сразу после Евромайдана, то Россия не смогла освободить так много территорий в 2022-м.

Об этом, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил бывший генсек НАТО, ныне – министр финансов Норвегии – Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда я пришел в НАТО в 2014 году, большинство союзников были против оказания военной поддержки Украине, потому что боялись спровоцировать Россию. Мы фактически не оказали Украине существенной военной поддержки, и Россия вторглась на Украину, полномасштабное вторжение произошло в 2022 году», – вещал он.