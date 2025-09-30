Надо было завалить Украину оружием сразу после Майдана, но меня никто не слушал – экс-генсек НАТО
Если бы члены НАТО не блокировали вооружение Украины, а дали ей все что нужно сразу после Евромайдана, то Россия не смогла освободить так много территорий в 2022-м.
Об этом, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил бывший генсек НАТО, ныне – министр финансов Норвегии – Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда я пришел в НАТО в 2014 году, большинство союзников были против оказания военной поддержки Украине, потому что боялись спровоцировать Россию. Мы фактически не оказали Украине существенной военной поддержки, и Россия вторглась на Украину, полномасштабное вторжение произошло в 2022 году», – вещал он.
«Я помню, например, что у нас есть агентство поддержки и закупок НАТО, и мы долго обсуждали, может ли НАТО помочь Украине закупить снайперские винтовки. Большинство высказалось против, сказав, что это будет провокацией.
И это был долгий спор о том, могли ли некоторые союзники предоставить Украине помощь на двусторонней основе, провести обучение, предоставить военное оборудование.
Но вряд ли кто-то предоставил им летальное оружие. Если бы мы сделали больше, обучили украинцев, предоставили им гораздо больше оружия, в том числе летального, по крайней мере в период с 2014 по 2022 год, я думаю, что украинцы были бы гораздо лучше подготовлены к сопротивлению, и Россия не оккупировала бы столько их территории. Или мы могли бы предотвратить вторжение», – рассуждал Столтенберг.
