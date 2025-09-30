Надо было завалить Украину оружием сразу после Майдана, но меня никто не слушал – экс-генсек НАТО

Анатолий Лапин.  
30.09.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 247
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Если бы члены НАТО не блокировали вооружение Украины, а дали ей все что нужно сразу после Евромайдана, то Россия не смогла освободить так много территорий в 2022-м.

Об этом, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил бывший генсек НАТО, ныне – министр финансов Норвегии – Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы члены НАТО не блокировали вооружение Украины, а дали ей все что нужно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда я пришел в НАТО в 2014 году, большинство союзников были против оказания военной поддержки Украине, потому что боялись спровоцировать Россию. Мы фактически не оказали Украине существенной военной поддержки, и Россия вторглась на Украину, полномасштабное вторжение произошло в 2022 году», – вещал он.

«Я помню, например, что у нас есть агентство поддержки и закупок НАТО, и мы долго обсуждали, может ли НАТО помочь Украине закупить снайперские винтовки. Большинство высказалось против, сказав, что это будет провокацией.

И это был долгий спор о том, могли ли некоторые союзники предоставить Украине помощь на двусторонней основе, провести обучение, предоставить военное оборудование.

Но вряд ли кто-то предоставил им летальное оружие. Если бы мы сделали больше, обучили украинцев, предоставили им гораздо больше оружия, в том числе летального, по крайней мере в период с 2014 по 2022 год, я думаю, что украинцы были бы гораздо лучше подготовлены к сопротивлению, и Россия не оккупировала бы столько их территории. Или мы могли бы предотвратить вторжение», – рассуждал Столтенберг.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить