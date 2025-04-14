«Надежда есть»: обслуга Зеленского хочет верить, что Трамп одумается

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Даже такое опосредованное участие США в последнем заседании «Рамштайна» даёт надежду на то, что Дональд Трамп рассмотрит полноценные поставки оружия на Украину как инструмент давления на Москву.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рамштайн» продолжает работать, несмотря на то, что США в определённой мере отошли в сторону. Они не вышли из «Рамштайна», правда, в этой конференции министр обороны США не брал прямого участия, он в онлайне связывался, однако такие уже прецеденты были и раньше, когда некоторые западные министры, в том числе, была ситуация и с американским министром обороны, связывались в онлайн-режиме. Тем не менее, США пока что ещё остаются в составе этой коалиции. Я думаю, это неслучайно, потому что Трамп, похоже, всё-таки рассматривает вариант возобновления поставок оружия Украине как инструмент давления на Путина», – сказал укро-политолог.