«Надежда есть»: обслуга Зеленского хочет верить, что Трамп одумается

Тарас Стрельцов.  
14.04.2025 15:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Даже такое опосредованное участие США в последнем заседании «Рамштайна» даёт надежду на то, что Дональд Трамп рассмотрит полноценные поставки оружия на Украину как инструмент давления на Москву.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже такое опосредованное участие США в последнем заседании «Рамштайна» даёт надежду на то, что...

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«Рамштайн» продолжает работать, несмотря на то, что США в определённой мере отошли в сторону. Они не вышли из «Рамштайна», правда, в этой конференции министр обороны США не брал прямого участия, он в онлайне связывался, однако такие уже прецеденты были и раньше, когда некоторые западные министры, в том числе, была ситуация и с американским министром обороны, связывались в онлайн-режиме.

Тем не менее, США пока что ещё остаются в составе этой коалиции. Я думаю, это неслучайно, потому что Трамп, похоже, всё-таки рассматривает вариант возобновления поставок оружия Украине как инструмент давления на Путина», – сказал укро-политолог.

«Во всяком случае, на это можно надеяться, потому что это был бы, возможно, одним из самых эффективных инструментов давления. И то, что США остаются в «Рамштайне», хотя бы опосредованно, свидетельствует о такой возможности», – утешает соотечественников Фесенко.

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