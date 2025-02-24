Национализация украинских объектов принесёт Крыму только пользу – глава Госсовета

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Владельцы национализированных предприятий предпочли поездки за границу жизни в Крыму, за что и поплатились.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какие бы ни были предприятия, у вас же был выбор: переезжайте в Крым, становитесь гражданами Российской Федерации, разделяй с нами все тяготы. Но они хотят ездить за границу, и чтобы дети там учились, и Зеленскому денег дать. Если хочешь, делай так, только без Крыма», – подчеркнул он.

В качестве примера, глава парламента привёл Бахчисарайский цементный завод, у которого после национализации производительность выросла вдвое.

«Я говорил с бахчисарайцами, почему собственники не занимались? Оказывается, они здесь никогда не были и плохо понимают, что происходит с заводом. Главное – переправлять прибыль. Можно ли больше заработать или нельзя, всё ли так на заводе – их вообще не интересовало. Сейчас на заводе подняли уровень очистки всего производства до экологических стандартов, поставили современное оборудование. Почему этого раньше не сделали? Почему нас всё время загрязняли, рассказывая нам разные сказки? Крыму всегда не хватало цемента, мы его завозили. Пришло государство, и стали производить в два раза больше», – отметил Константинов и добавил, что такую же эффективность показал винзавод в Феодосии, где вся продукция отныне выпускается «в белую».

«Не хочу сказать, что все собственники были неэффективными. Но когда сидишь в Лондоне, не надо знать, что уже пора менять оборудование. Вези скорее деньги, потому что пропил-прогулял. И дают такие команды директору. На местах директоров превратили в полуворишек – собственники не появляется, он тут сам кум-сват, только ловите коррупционные сметы. Так что, это оздоровление крымской экономики, и позитива гораздо больше», – заключил Константинов.

Сегодня Госсовет Крыма согласовал национализацию свыше 700 объектов движимого и недвижимого имущества граждан Украины и учрежденных ими зарубежных фирм.