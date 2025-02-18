«Засылают гонцов»: враги РФ пытаются перекупить изъятые у них крымские предприятия
Украинские собственники пытаются уйти от национализации крымских активов через подставных лиц – граждан РФ, проживающих в других регионах.
О новой схеме в эфире «Россия 24» рассказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас приличный пакет – 114 наименований, 720 объектов предварительно будет рассматриваться на сессии в понедельник. Мы продолжаем политику национализации в Крыму, и наша задача навести порядок в нашей экономике, избавиться от токсичных активов, связанных с украинскими предпринимателями, которые финансируют ВСУ.
В этот пакет вошли очень крупные предприятия. Самое крупное – пивобезалкогольный комбинат «Крым». На данную минуту это самый крупный налогоплательщик в республике и крупнейший производитель в данной сфере на юге России.
Долгие годы работы комиссии показали, что собственники прячутся за границей и участвуют в финансировании ВСУ и спонсировании всех террористических актов. Это было не просто выяснить, но это работа была завершена. Там уже работает временная администрация, чтобы никаких вопросов там не возникало. Потому что предприятие крупное и очень значимое», – подчеркнул Константинов.
По его словам, собственники крымских активов не появляются в Крыму больше 10 лет. Управляют по телефону, а раз в квартал присылают гонца за деньгами – наличность передают в сумках.
«Они тоже защищаются, все, кто с нами воевал. Часто появляются какие-то предприятия, созданные буквально тремя людьми на материке, в другой области. Приезжают люди, рассказывают, что они за Россию. А проверка показывает, что они стали собственниками буквально на днях и просто представляют интересы тех, но цель одна и та же», – пояснил глава парламента Крыма.
Он добавил, что за последние 2 года Крым распродал национализированных активов на 4,8 млрд руб. Средства идут на поддержку бойцов СВО и актуальные нужды муниципалитетов. Никакой компенсации за потерю крымской собственности «врагам России» не положено.
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