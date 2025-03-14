На Западе продолжаются споры о том, кому же Трамп поручил разрулить украинский конфликт

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Reuters пишет, что Россия якобы стремится исключить спецпосланника Трампа Уита Келлога из переговоров по Украине.

«Российские чиновники заявили коллегам из США, что они не хотят, чтобы спецпредставитель Кит Келлог участвовал в дискуссиях на высоком уровне, направленных на прекращение конфликта на Украине. Об этом сообщили американский чиновник и еще один источник, знакомый с вопросом», – говорится в публикации.

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В последние недели Келлог отсутствовал на ключевых встречах на высоком уровне, включая встречу советника по национальной безопасности США Майка Уолтца и госсекретаря Марко Рубио с украинской делегацией в Саудовской Аравии во вторник. Его также не было на встрече с россиянами в Саудовской Аравии в феврале.

«Не ясно, связано ли отсутствие Келлога с просьбой российских чиновников, а также когда была сделана эта просьба», – вынуждено признать агентство.

Неназванный американский чиновник сказал Reuters, что просьба Москвы не была услышана, сославшись на то, что Келлог отправил высокопоставленного сотрудника своего аппарата, Эли Рознера, присутствовать на последней встрече в Саудовской Аравии.

А представитель Совета по национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Келлог играет решающую роль в прекращении конфликта на Украине.

«Президент Трамп задействовал таланты нескольких высокопоставленных чиновников администрации, чтобы помочь привести войну на Украине к мирному урегулированию», — сказал Хьюитт в четверг вечером.

Просьба Кремля исключить Келлога, о которой впервые сообщил NBC News, появилась на фоне жалоб некоторых бывших высокопоставленных российских чиновников, что спецпредставитель Трампа, по их мнению, слишком симпатизирует Киеву.

Хотя некоторые сторонники Трампа в частном порядке утверждают, что Келлог, по их мнению, слишком ястребиный, другие говорят, что Трампу выгодно иметь советников и посланников с разными профилями и идеологическими установками.