На Западе продолжаются споры о том, кому же Трамп поручил разрулить украинский конфликт

Сергей Рыжов.  
14.03.2025 09:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, США, Украина


Reuters пишет, что Россия якобы стремится исключить спецпосланника Трампа Уита Келлога из переговоров по Украине.

«Российские чиновники заявили коллегам из США, что они не хотят, чтобы спецпредставитель Кит Келлог участвовал в дискуссиях на высоком уровне, направленных на прекращение конфликта на Украине. Об этом сообщили американский чиновник и еще один источник, знакомый с вопросом», – говорится в публикации.

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Reuters пишет, что Россия якобы стремится исключить спецпосланника Трампа Уита Келлога из переговоров по...
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В последние недели Келлог отсутствовал на ключевых встречах на высоком уровне, включая встречу советника по национальной безопасности США Майка Уолтца и госсекретаря Марко Рубио с украинской делегацией в Саудовской Аравии во вторник. Его также не было на встрече с россиянами в Саудовской Аравии в феврале.

«Не ясно, связано ли отсутствие Келлога с просьбой российских чиновников, а также когда была сделана эта просьба», – вынуждено признать агентство.

Неназванный американский чиновник сказал Reuters, что просьба Москвы не была услышана, сославшись на то, что Келлог отправил высокопоставленного сотрудника своего аппарата, Эли Рознера, присутствовать на последней встрече в Саудовской Аравии.

А представитель Совета по национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Келлог играет решающую роль в прекращении конфликта на Украине.

«Президент Трамп задействовал таланты нескольких высокопоставленных чиновников администрации, чтобы помочь привести войну на Украине к мирному урегулированию», — сказал Хьюитт в четверг вечером.

Просьба Кремля исключить Келлога, о которой впервые сообщил NBC News, появилась на фоне жалоб некоторых бывших высокопоставленных российских чиновников, что спецпредставитель Трампа, по их мнению, слишком симпатизирует Киеву.

Хотя некоторые сторонники Трампа в частном порядке утверждают, что Келлог, по их мнению, слишком ястребиный, другие говорят, что Трампу выгодно иметь советников и посланников с разными профилями и идеологическими установками.

 

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