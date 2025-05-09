«Понемногу-понемногу» украинцы выйдут на тот же уровень полноценности, когда их на Западе начнут воспринимать так же, как русских.

Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил бывший замглавы администрации президента Украины, экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они [западные журналисты] говорят – «ну, мы же с вами знаем, насколько упрямые и готовые к жертвам русские, как вы не понимаете?». Я всегда говорю: ребята, вы так думаете только потому, что вы с нами никогда не встречались, вы всегда встречались с русскими. Я понимаю вас – вы знаете про Большой театр, про балерин, про Достоевского, но Достоевский не воюет на фронте, это совершенно другие люди. А украинцы для вас – это были такие русские, которые не хотели называться русскими непонятно чего, и т.д. Вот, теперь, когда вы с нами встретились, теперь, когда вы поняли, насколько эти люди готовы к жертвам, пройдёт ещё много-много лет, когда вы начнёте понимать и говорить о загадочной украинской душе. Когда вы начнёте переводить Шевченко и т.д. Понемногу-понемногу мы выйдем на тот же уровень и выбьем себе место под солнцем. Может, вам не каждый раз будут нравиться наши требования, но это уже не имеет значения – мы уже состоялись», – вещал Пристайко.