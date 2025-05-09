На Западе ещё переведут всего Шевченко и заговорят о загадочной бандеровской душе украинца – экс-главы МИД Украины
«Понемногу-понемногу» украинцы выйдут на тот же уровень полноценности, когда их на Западе начнут воспринимать так же, как русских.
Об этом на канале бежавшего на Украину иноагента-телеведущего Евгения Киселёва заявил бывший замглавы администрации президента Украины, экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они [западные журналисты] говорят – «ну, мы же с вами знаем, насколько упрямые и готовые к жертвам русские, как вы не понимаете?». Я всегда говорю: ребята, вы так думаете только потому, что вы с нами никогда не встречались, вы всегда встречались с русскими. Я понимаю вас – вы знаете про Большой театр, про балерин, про Достоевского, но Достоевский не воюет на фронте, это совершенно другие люди. А украинцы для вас – это были такие русские, которые не хотели называться русскими непонятно чего, и т.д.
Вот, теперь, когда вы с нами встретились, теперь, когда вы поняли, насколько эти люди готовы к жертвам, пройдёт ещё много-много лет, когда вы начнёте понимать и говорить о загадочной украинской душе. Когда вы начнёте переводить Шевченко и т.д. Понемногу-понемногу мы выйдем на тот же уровень и выбьем себе место под солнцем. Может, вам не каждый раз будут нравиться наши требования, но это уже не имеет значения – мы уже состоялись», – вещал Пристайко.
«И если Путин и обвиняет Ленина в том, что он создал Украину, то никто больше нам для нашей реализации, чем он, не сделал. Это, конечно, трагедия наша, но теперь мы можем себе позволить говорить прямо, что мы украинцы, не объясняя каждому, чем отличаемся от русских», – бредил министр-бандеровец.
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