На Украине процветает махровая работорговля

Украинский ТЦК превратился в рабовладельческую организацию, сотрудникам которой разрешено всё – убивать, пытать и вымогать деньги с населения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил автор тг-канала «Шепот Фронта» Руслан Татаринов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас новый подход у ТЦК – они вламываются в квартиры, если есть подозрение, что там кто-то скрывается», – сказал ведущий, и попросил прокомментировать.

«У них приказ – ломать всех, вот и все. Для тех, которые не понимают что-либо там, то, естественно, они их валят, убивают. ТЦК разрешено всё абсолютно. Ни один сотрудник ТЦК не присел за всё время. Это всё огромная иерархия, надстройка, которая происходит сверху. Все начальники ТЦК имеют в Европе замки, денег огромное количество», – сказал Татаринов.

«Это бизнес, это работорговля. Все эти блеющие украинские мужики, они сначала платят, а когда кончаются деньги, стараются убежать, или в конечном итоге все-таки попадают в эти кандалы.

Забирают отовсюду. То, что мы видим – это какой-то небольшой процент. Была информация, только в подвале киевского ТЦК 250 человек сидело, а есть ещё и верхние этажи. Чтобы подняться наверх и лечь на койку, у них тоже надо деньги заплатить.

Поэтому и бегут, по-другому никак. На самом деле это такой дурацкий немецкий концлагерь», – подытожил он.