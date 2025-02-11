Вопрос не столько в численности ВСУ, сколько в качестве подготовки мобилизованных, которое сводит к нулю любые преимущества.

Об этом на канале «Oboz UA» заявил воевавший в ВСУ бывший донецкий журналист Станислав Асеев, ранее осужденный в ДНР по обвинению в шпионаже и выданный Киеву по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В действительности, у нас проваливается фундамент, фундамент – это пехота. Однако неправильно понимают корень проблемы. У нас не просто не хватает людей. Если вы сейчас наберёте 18-летних, ничего не изменится, мы просто получим трупы молодых людей. Потому что проваливается система подготовки базовой, её почти не существует. Я – человек, который сам прошёл этот путь и написал огромную статью о проблемах учебок, с которыми я столкнулся в декабре 2023 года – так там ничего не изменилось», – сказал Асеев.