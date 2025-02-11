На Украине причитают: Призыв вчерашних детей нам не поможет

Вадим Москаленко.  
11.02.2025 12:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Вопрос не столько в численности ВСУ, сколько в качестве подготовки мобилизованных, которое сводит к нулю любые преимущества.

Об этом на канале «Oboz UA» заявил воевавший в ВСУ бывший донецкий журналист Станислав Асеев, ранее осужденный в ДНР по обвинению в шпионаже и выданный Киеву по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопрос не столько в численности ВСУ, сколько в качестве подготовки мобилизованных, которое сводит к...

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«В действительности, у нас проваливается фундамент, фундамент – это пехота. Однако неправильно понимают корень проблемы. У нас не просто не хватает людей. Если вы сейчас наберёте 18-летних, ничего не изменится, мы просто получим трупы молодых людей. Потому что проваливается система подготовки базовой, её почти не существует.

Я – человек, который сам прошёл этот путь и написал огромную статью о проблемах учебок, с которыми я столкнулся в декабре 2023 года – так там ничего не изменилось», – сказал Асеев.

«Учебные центры на Украине, естественно, показывают какие-то результаты, однако в целом – это катастрофа. Человек приходит на фронт абсолютно неподготовленный, абсолютно уже демотивированный той системой, которую он там увидел за месяц, а сейчас уже за полтора-два. Ну, и с потерями здоровья, потому что ещё и определённые бытовые проблемы. Поэтому просто набрать больше людей и ещё свести этот возраст к 18 годам – это не решение проблемы от слова совсем», – добавил бывший ВСУшник.

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