На Украине причитают: Призыв вчерашних детей нам не поможет
Вопрос не столько в численности ВСУ, сколько в качестве подготовки мобилизованных, которое сводит к нулю любые преимущества.
Об этом на канале «Oboz UA» заявил воевавший в ВСУ бывший донецкий журналист Станислав Асеев, ранее осужденный в ДНР по обвинению в шпионаже и выданный Киеву по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В действительности, у нас проваливается фундамент, фундамент – это пехота. Однако неправильно понимают корень проблемы. У нас не просто не хватает людей. Если вы сейчас наберёте 18-летних, ничего не изменится, мы просто получим трупы молодых людей. Потому что проваливается система подготовки базовой, её почти не существует.
Я – человек, который сам прошёл этот путь и написал огромную статью о проблемах учебок, с которыми я столкнулся в декабре 2023 года – так там ничего не изменилось», – сказал Асеев.
«Учебные центры на Украине, естественно, показывают какие-то результаты, однако в целом – это катастрофа. Человек приходит на фронт абсолютно неподготовленный, абсолютно уже демотивированный той системой, которую он там увидел за месяц, а сейчас уже за полтора-два. Ну, и с потерями здоровья, потому что ещё и определённые бытовые проблемы. Поэтому просто набрать больше людей и ещё свести этот возраст к 18 годам – это не решение проблемы от слова совсем», – добавил бывший ВСУшник.
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