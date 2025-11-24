«На Украине полная деморализация. Трамп расшатал скрепы Майдана» – социолог

Вадим Москаленко.  
24.11.2025 22:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 552
 
Помимо коррупционного скандала с золотыми унитазами – на психику украинцев последнее время ещё и крайне угнетающе действует риторика американцев, разрушающая главные основы «свидомого» мировоззрения майданщиков.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос касательно деморализации, а вспомните, очередная годовщина майдана была, сколько людей вышло? Майдан уже размывается. Те основы, в России принято говорить о скрепах, вот те эфемерные скрепы, созданные майданом, которые создали людей…

Надо понимать, как глубоко было разочаровано общество после первого майдана, через 5 лет практически три четверти людей высказывались о нём негативно.

Сейчас, да, людям трудно отказаться, тем, кто там ходил, выступал. Я не судья, не полиция нравов, но происходит такой момент – а за что вы скакали там, ребятки? За свободу?», – риторически поинтересовался он.

«Да не за свободу стояли, потому что по факту выяснилось, что это инспирированная извне операция, что подтвердили те же Вэнс, Трамп, масса людей. Что это часть госпереворота, который произошёл в стране, насильственной смены власти.

И Украина потеряла все свои возможности иметь нейтральный статус и прочее. Вот отсюда происходит эта вся история», – заключил Копатько.

