«На Украине полная деморализация. Трамп расшатал скрепы Майдана» – социолог

Помимо коррупционного скандала с золотыми унитазами – на психику украинцев последнее время ещё и крайне угнетающе действует риторика американцев, разрушающая главные основы «свидомого» мировоззрения майданщиков.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос касательно деморализации, а вспомните, очередная годовщина майдана была, сколько людей вышло? Майдан уже размывается. Те основы, в России принято говорить о скрепах, вот те эфемерные скрепы, созданные майданом, которые создали людей…

Надо понимать, как глубоко было разочаровано общество после первого майдана, через 5 лет практически три четверти людей высказывались о нём негативно.

Сейчас, да, людям трудно отказаться, тем, кто там ходил, выступал. Я не судья, не полиция нравов, но происходит такой момент – а за что вы скакали там, ребятки? За свободу?», – риторически поинтересовался он.