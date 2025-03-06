На Украине могут появиться пакистанские миротворцы

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Если Совбез ООН согласует такой мандат, то Пакистан рассмотрит возможность участия в миротворческой миссии на территории Украины.

Об этом передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявили в постоянном представительстве этой страны при ООН.

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«Пакистан — один из ведущих поставщиков войск для операций ООН по поддержанию мира. Мы на данный момент не рассматривали возможность участия Пакистана в возможной операции по поддержанию мира на Украине. Этот вопрос будет рассмотрен в соответствующее время, если будет согласован такой мандат», – сказали в постпредстве «Известиям».

Пакистанские дипломаты добавили:

«Основные заинтересованные стороны должны получить мандат Совета Безопасности на развертывание миротворческой операции ООН на Украине. Но сначала они должны заключить мирное соглашение. Если в нем будет содержатся согласие на развертывание миротворцев ООН, можно было бы запросить мандат Совета Безопасности».

В свою очередь заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов подчеркнул, что миротворцы должны представлять нейтральные по отношению к конфликту страны, отметив, что Пакистан с начала СВО не поддерживал открыто ни одну из сторон конфликта.

При этом в постпредстве РФ при ООН уточнили, что тема отправки миротворческих контингентов на Украину в организации сейчас не обсуждается.

Экс-заместитель генерального секретаря организации Сергей Орджоникидзе указывает, что у миротворцев может быть разный мандат.

«Это может быть мандат по главе VII Устава ООН, который дает право миротворцам применять вооруженные силы, а может быть мандат по главе VI, тогда это просто разъединение враждующих сторон», – сказал он.

Напомним, что Россия не согласна на введение миротворцев из стран ЕС, считая Брюссель участником конфликта.