На Украине готовятся клепать в гаражах платформы для «Томагавков»

Игорь Шкапа.  
30.09.2025 14:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 443
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Американские ракеты «Томагавк», передача которых Киеву обсуждается сейчас, нуждаются в адаптации для применения ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в Лондоне, экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американские ракеты «Томагавк», передача которых Киеву обсуждается сейчас, нуждаются в адаптации для применения ВСУ. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он напомнил, что «Томагавк» – это преимущественно ракета морского базирования, отметив, что ранее вместе с британцами Украина пыталась адаптировать ракеты МBDA для применения с транспортной платформы.

«Насколько я знаю, попытка была хорошая, но не очень удачная… я сейчас не вижу их применения. Хорошие ракеты, но там, где они были применены. Так же сейчас наши морские дроны используют те ракеты, которые на самом деле запускаются из-под крыла самолета. Это позволяет дальность, дополнительную скорость придать ей при запуске, привлечь полный комплекс радиолокационного содействия самолету для этой ракеты.

То есть, наше решение все равно половинчатое. Если, сейчас возьмем в теории, нам дадут «Томагавки», и мы их сможем запускать, вопрос сразу возникнет: откуда мы их запускаем, что является платформой для запуска этих ракет? Я надеюсь, что когда мы об этом говорим, кто-то уже придумал, кто-то уже нарисовал, кто-то уже даже сварил где-то в гараже эти пусковые установки и поставил на что-то, не знаю, на колесную базу», – надеется Пристайко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить