На Украине готовятся клепать в гаражах платформы для «Томагавков»

Американские ракеты «Томагавк», передача которых Киеву обсуждается сейчас, нуждаются в адаптации для применения ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в Лондоне, экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он напомнил, что «Томагавк» – это преимущественно ракета морского базирования, отметив, что ранее вместе с британцами Украина пыталась адаптировать ракеты МBDA для применения с транспортной платформы.

«Насколько я знаю, попытка была хорошая, но не очень удачная… я сейчас не вижу их применения. Хорошие ракеты, но там, где они были применены. Так же сейчас наши морские дроны используют те ракеты, которые на самом деле запускаются из-под крыла самолета. Это позволяет дальность, дополнительную скорость придать ей при запуске, привлечь полный комплекс радиолокационного содействия самолету для этой ракеты.

То есть, наше решение все равно половинчатое. Если, сейчас возьмем в теории, нам дадут «Томагавки», и мы их сможем запускать, вопрос сразу возникнет: откуда мы их запускаем, что является платформой для запуска этих ракет? Я надеюсь, что когда мы об этом говорим, кто-то уже придумал, кто-то уже нарисовал, кто-то уже даже сварил где-то в гараже эти пусковые установки и поставил на что-то, не знаю, на колесную базу», – надеется Пристайко.