На пределе откровенности: Рубио озвучил претензии США на все природные ресурсы, что есть у Украины

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На сайте Госдепа США появилась информация с изложением позиции госсекретаря Марко Рубио по поводу финализации войны на Украине. По словам Рубио, Трамп намерен добиться полного завершения войны, а не просто паузы в ней.

По его словам, Трамп уже сообщил об этом Владимиру Путину. Рубио подчеркнул, что урегулирование конфликта потребует постепенного подхода, возможно, начиная с прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров. Он также уверяет, что только Трамп способен объединить мировое сообщество для решения этого вопроса.

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Кроме того, по словам Рубио, Европа должна будет предоставить Украине гарантии безопасности, а США заинтересованы в «долгосрочной независимости» Киева.

Госсекретарь подробно расшифровал, что в Вашингтоне понимают под этой туманной формулировкой. По его словам, это будет связано «с постоянными экономическими интересами» и партнерством в сфере освоения украинских природных ресурсов.

Рубио озвучил интересы США на переговорах по Украине. Это: «возможность сотрудничать с Украиной, создать совместное предприятие или что-то в этом роде, для получения прав на добычу их полезных ископаемых, всех природных ресурсов, которые у них есть».