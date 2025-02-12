На переговорах мы согласимся не соглашаться – Вассерман

Главная проблема в переговорах с Западом – это отсутствие гарантий.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание депутат Госдумы, Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сделки с англосаксами заключать легко и приятно, потому что они согласны, как правило, на любые условия, потому что не согласны их выполнять. Поэтому мы можем договариваться с Трампом долго, получать от него всяческие заверения, которые будут исполняться до тех пор, пока Трамп или его преемники сочтут это выгодным. А вот как долго они будут так считать – непредсказуемо.

Не зря же наш генерал, работавший на рубеже XIX-XX веков, военный разведчик Едрихин опубликовал много серьёзных аналитических трудов. И в одном из них сказано: очень плохо и тяжко быть врагом англосакса, но упаси боже быть его другом. И если кто-то всерьёз надеется на то, что обещанное на переговорах будет исполняться достаточно долго, – зря. Наш президент и наш министр иностранных дел уже не раз открытым текстом говорили, что главная проблема – как получить надёжные гарантии исполнения западных обещаний хотя бы по Украине», – отметил эксперт.