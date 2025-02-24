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Чтобы квалифицированно участвовать в российско-украинских переговорах Дональду Трампу и его команде нужно ещё более полугода изучать проблему конфликта и ситуацию в мире в целом.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил львовский эксперт по международной политике Андриан Михальчишин, отец известного нациста Юрия Михальчишина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американская администрация, как и в целом американский бомонд – слабо проинформирован об Украине, о проблемах Украины, о разнице Украины и России. Они и дальше считают, что это фактически борьба между одним народом – и не понимают глубинные причины российской войны и российского нападения… Трамп должен очень много учиться международной политике, он в ней, к сожалению, понимает не очень много, и его команда, на которую мы рассчитывали, что будет сильнее, оказывается ненамного сильнее слабенькой команды демократов во внешней политике», – сокрушался Михальчишин.

Пропагандистка канала поддержала «эксперта», отметив, что Трамп просто не понимает «экзистенциальность войны».