На львовском ТВ недовольны Трампом: «Не хватает квалификации»
Чтобы квалифицированно участвовать в российско-украинских переговорах Дональду Трампу и его команде нужно ещё более полугода изучать проблему конфликта и ситуацию в мире в целом.
Об этом в эфире телеканала NTA заявил львовский эксперт по международной политике Андриан Михальчишин, отец известного нациста Юрия Михальчишина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Американская администрация, как и в целом американский бомонд – слабо проинформирован об Украине, о проблемах Украины, о разнице Украины и России. Они и дальше считают, что это фактически борьба между одним народом – и не понимают глубинные причины российской войны и российского нападения…
Трамп должен очень много учиться международной политике, он в ней, к сожалению, понимает не очень много, и его команда, на которую мы рассчитывали, что будет сильнее, оказывается ненамного сильнее слабенькой команды демократов во внешней политике», – сокрушался Михальчишин.
Пропагандистка канала поддержала «эксперта», отметив, что Трамп просто не понимает «экзистенциальность войны».
«Переговоры Украины с Россией, возможно, должны состояться, однако только в присутствии американского президента – и адекватного американского президента! Который будет адекватно вооружён знаниями о причинах, о механизмах всего того, что произошло и что было. А то, что у Зеленского нет никаких аргументов, это просто смешно.
Трамп – переговорщик по бизнесу и решала, и в международных вопросах он, как и вся его новая команда, не очень компетентные. Команде Трампа для того, чтобы получить информацию и понять, о чём речь, будет нужно более полугода или даже девять месяцев, чтобы они дошли до какого-то уровня знаний и понимания ситуации в мире, что всегда проблема у американцев», – добавил «международник».
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