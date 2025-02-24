На львовском ТВ недовольны Трампом: «Не хватает квалификации»

Тарас Стрельцов.  
24.02.2025 17:50
  (Мск) , Львов
Просмотров: 330
 
Вооруженные силы, Галичина, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы квалифицированно участвовать в российско-украинских переговорах Дональду Трампу и его команде нужно ещё более полугода изучать проблему конфликта и ситуацию в мире в целом.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил львовский эксперт по международной политике Андриан Михальчишин, отец известного нациста Юрия Михальчишина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы квалифицированно участвовать в российско-украинских переговорах Дональду Трампу и его команде нужно ещё более...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Американская администрация, как и в целом американский бомонд – слабо проинформирован об Украине, о проблемах Украины, о разнице Украины и России. Они и дальше считают, что это фактически борьба между одним народом – и не понимают глубинные причины российской войны и российского нападения…

Трамп должен очень много учиться международной политике, он в ней, к сожалению, понимает не очень много, и его команда, на которую мы рассчитывали, что будет сильнее, оказывается ненамного сильнее слабенькой команды демократов во внешней политике», – сокрушался Михальчишин.

Пропагандистка канала поддержала «эксперта», отметив, что Трамп просто не понимает «экзистенциальность войны».

«Переговоры Украины с Россией, возможно, должны состояться, однако только в присутствии американского президента – и адекватного американского президента! Который будет адекватно вооружён знаниями о причинах, о механизмах всего того, что произошло и что было.  А то, что у Зеленского нет никаких аргументов, это просто смешно.

Трамп – переговорщик по бизнесу и решала, и в международных вопросах он, как и вся его новая команда, не очень компетентные. Команде Трампа для того, чтобы получить информацию и понять, о чём речь, будет нужно более полугода или даже девять месяцев, чтобы они дошли до какого-то уровня знаний и понимания ситуации в мире, что всегда проблема у американцев», – добавил «международник».

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить