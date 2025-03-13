На Курщину больше не подвезти боеприпасы и людей. Это большой кризис – Бутусов

Анатолий Лапин.  
13.03.2025 10:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Российская армия полностью перебила логистику ВСУ, оставшихся на территории Курской области.

Об этом в эфире «Громадське радио» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия полностью перебила логистику ВСУ, оставшихся на территории Курской области. Об этом в...

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«Бой на Курском плацдарме сложно вести из-за того, что это достаточно узкий плацдарм, который полностью под огневым влиянием вражеских дронов, артиллерии, авиации. Большая плотность дронов в воздухе мешает использовать любой оборонительный рубеж, потому там далее эффективно можно работать только в случае, если наши войска будут защищены от дронов, то есть будет улучшена организация, средства противовоздушной обороны, и все это сможет работать системно…

На Курщину уже, думаю, нет [не подвезти боеприпасы], потому что боеприпасы там сейчас, артиллерия не может использоваться полноценно, потому что для того, чтобы пушки работали, им нужна дистанция. В целом войска боеприпасами обеспечены, проблема сейчас не в боеприпасах, проблема в логистике. Боеприпасы, дроны, людей – все это нужно подвозить на позиции. Даже если у вас есть люди и боеприпасы, но вы их не можете подвезти, то это – большой кризис и приводит к поражению», – заявил Бутусов.

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