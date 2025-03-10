Мы сорвём визит Трампа в Москву – Ходжес

Вадим Москаленко.  
10.03.2025 18:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Антироссийские силы на Западе не позволят закончить войну в ближайшие месяцы, чтобы не допустить визита Дональда Трампа в Москву.

Об этом в эфире интернет-канала War & Politics заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийские силы на Западе не позволят закончить войну в ближайшие месяцы, чтобы не допустить...

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«Переговорный процесс, вероятно, будет продолжаться еще какое-то время. Я не думаю, что война закончится в ближайшие два-три месяца. Если только не произойдет какой-то серьезный прорыв. Потому что никто на планете не верит, что Путин будет соблюдать какие-либо договоренности. И без какого-то давления, чтобы заставить его соблюдать договоренности, это маловероятно.

И тогда нужно будет подумать, кто может оказать такое давление. Сколько времени понадобится Трампу, чтобы добиться прекращения огня? Конечно, на этот вопрос невозможно ответить», – сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что прекращение огня к 9 мая и визит Трампа в Москву будет поражением западных русофобов.

«Я слышал, как люди говорили, что они хотят закончить к 9 мая, чтобы устроить большой праздник. Я уверен, что Путину больше всего на свете хотелось бы, чтобы американский президент стоял на Красной площади. Боже мой!

Но это просто домыслы. Любая дата или крайний срок искусственны. И русские должны понимать, что мы готовы это делать [продолжать войну], пока президент Зеленский не скажет, что его устраивают условия», – подытожил американец.

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