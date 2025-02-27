«Мы просто не успели» – меджлисовец Джелял жалеет, что в Крыму не было резни, как в Донбассе

Вадим Москаленко.  
27.02.2025 17:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина в 2014 году упустила момент, когда можно было устроить в Крыму кровавую баню, и теперь полуостров в глазах «некоторых европейцев» не выглядит как территория сопротивления России.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил новый посол Украины в Турции, ранее осуждённый за подрыв газопровода в Крыму и помилованный президентом РФ замглавы запрещенного в РФ меджлиса экстремист Нариман Джелял, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина в 2014 году упустила момент, когда можно было устроить в Крыму кровавую баню,...

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Ведущий с сожалением констатировал, что Крым, в отличие от Донбасса и других областей, не выглядит регионом, где были активные боевые действия, поэтому для некоторых из европейцев «война там выглядит как-то не по-настоящему».

«Оккупация бывает разной, мы знаем. И Крым был оккупирован в тот момент, когда Украина была наиболее уязвимой, которая ещё не оклемалась после событий Евромайдана, был переходный период и так далее. И Украина на то время не смогла найти правильные решения для защиты этой территории.

Как Украина и годами не смогла правильно отреагировать на все те угрозы со стороны России, которые и привели к началу оккупации Крыма, а потом других украинских территорий», – рассуждал он.

«Нам было нужно время для того, чтобы всё осознать и принять определённые решения, и то, мы помним, это делала не только власть, это просто делали люди, общество, добровольцы, которые вынудили власть потом уже подтягивать и силы и темпы защиты собственных интересов и т.д. Это та правда, о которой мы не должны забывать и говорить откровенно, чтобы не повторять этих ошибок», – сокрушался в ответ меджлисовец.

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