Мы превращаемся в Афганистан – украинский офицер
Если война немедленно не прекратится, Украина превратится в новый Афганистан без населения.
Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы реально находимся в очень серьезной ситуации, в проблеме. Я не говорю про горячую фазу войны и откусывание территории постепенное. Я не говорю даже сейчас про прописные вещи, которые мы все понимаем – про смерть и про ракетно-дроновые удары, про то, что война не заканчивается.
Я говорю про то, что если война еще будет продолжаться, мы превратимся в Афганистан. Люди, которые еще не сбежали, отдадут последнее, продадут последние квартиры, чтобы кому-то заплатить, и выехать за границу. У нас произойдет отток всего, чего можно, мы потом не восстановимся целые поколения.
А никто не хочет возвращаться, потому что 3 года люди живут уже в эмиграции, у них дети по 3 года там зашли уже, они уже знают языки, и они там уже остаются. То есть у нас реально проблема выживания нации», – жаловался Ярославский.
Он подчеркнул, что какое-то восстановление возможно только при прекращении войны и прекращении Украины в богатое государство.
«Первое, что нам нужно сделать – чтобы русские от нас отъе*ались. Вот максимально все сделать для этого.
Второе – нам нужно сделать, чтобы мы вернули людей, которые выехали. Как могут вернуться люди? Только в экономическую развивающуюся страну. Как мы можем сами выйти из этой пропасти экономической? Да никак. Надеюсь, что нам выплатят эти 300 замороженных миллиардов там репараций. Хотя никто нам их не выплатит, попилят они эти деньги», – сокрушается всушник.
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