Мы превращаемся в Афганистан – украинский офицер

Если война немедленно не прекратится, Украина превратится в новый Афганистан без населения.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы реально находимся в очень серьезной ситуации, в проблеме. Я не говорю про горячую фазу войны и откусывание территории постепенное. Я не говорю даже сейчас про прописные вещи, которые мы все понимаем – про смерть и про ракетно-дроновые удары, про то, что война не заканчивается.

Я говорю про то, что если война еще будет продолжаться, мы превратимся в Афганистан. Люди, которые еще не сбежали, отдадут последнее, продадут последние квартиры, чтобы кому-то заплатить, и выехать за границу. У нас произойдет отток всего, чего можно, мы потом не восстановимся целые поколения.

А никто не хочет возвращаться, потому что 3 года люди живут уже в эмиграции, у них дети по 3 года там зашли уже, они уже знают языки, и они там уже остаются. То есть у нас реально проблема выживания нации», – жаловался Ярославский.