Мы отстаём от Украины. Срочно – упрощение, стандартизация, масштабирование ВПК! – Мерц

Константин Серпилин.  
09.05.2025 17:59
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Германия будет кратно повышать расходы на оборону, а также внимательно изучать опыт Украины по производству ВПК в военных условиях.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на брифинге в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия будет кратно повышать расходы на оборону, а также внимательно изучать опыт Украины по...

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«В ближайшие годы мы будем постоянно увеличивать расходы на оборону, которые сейчас составляют 1% ВВП. Для Германии это около 45 млрд. евро, так что если мы перейдём на 2%, мы почти достигнем 100 млрд., но и этого будет недостаточно для того, что мы обещали. Поэтому в течение следующих нескольких лет будет продолжаться непрерывный процесс. Но это не только деньги.

Это процесс, который должен идти рука об руку с производственными мощностями, которые необходимо расширить. Нужно сосредоточиться на сокращении различных систем вооружений. У нас слишком много разных систем, которые стоят больших денег. Есть неэффективность как с точки зрения масштаба, так и с точки зрения технических характеристик. Нужны более простые системы», – рассуждал Мерц.

«Мне интересно смотреть, что сделала Украина с точки зрения эффективного производства в условиях трёх лет агрессивной войны. Я думаю, мы можем многому научиться у Украины, в частности, что им удалось сделать так много за последний год. Особенно, когда речь идёт о беспилотниках. Мы сильно отстаём, когда видим то,  на что способна Украина. Эти темы очень важны, не только деньги. Упрощение, стандартизация, масштабирование»,– добавил канцлер-фашист.

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