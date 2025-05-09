Мы отстаём от Украины. Срочно – упрощение, стандартизация, масштабирование ВПК! – Мерц

Германия будет кратно повышать расходы на оборону, а также внимательно изучать опыт Украины по производству ВПК в военных условиях.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на брифинге в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ближайшие годы мы будем постоянно увеличивать расходы на оборону, которые сейчас составляют 1% ВВП. Для Германии это около 45 млрд. евро, так что если мы перейдём на 2%, мы почти достигнем 100 млрд., но и этого будет недостаточно для того, что мы обещали. Поэтому в течение следующих нескольких лет будет продолжаться непрерывный процесс. Но это не только деньги. Это процесс, который должен идти рука об руку с производственными мощностями, которые необходимо расширить. Нужно сосредоточиться на сокращении различных систем вооружений. У нас слишком много разных систем, которые стоят больших денег. Есть неэффективность как с точки зрения масштаба, так и с точки зрения технических характеристик. Нужны более простые системы», – рассуждал Мерц.