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Запад прошел долгий путь от лозунгов, что Украина побеждает, а Россия создает ракеты из чипов ворованных украинских стиральных машин, до признания поражения Украины в конфликте.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Рэйчел Блевинс заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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