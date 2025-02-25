Мы находимся в процессе признания поражения Украины – американский эксперт

Анатолий Лапин.  
25.02.2025 09:41
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Запад прошел долгий путь от лозунгов, что Украина побеждает, а Россия создает ракеты из чипов ворованных украинских стиральных машин, до признания поражения Украины в конфликте.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Рэйчел Блевинс заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад прошел долгий путь от лозунгов, что Украина побеждает, а Россия создает ракеты из...

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«Мы прошли долгий путь с тех пор, как [говорили] «Украина побеждает, а российские войска сражаются с помощью лопат, у них нет боевого духа. Они не обучены и воруют компьютерные чипы или микросхемы из украинских стиральных машин, чтобы заряжать свои ракеты».

И все это дезинформация, которую мы слышим. Знаете, мы прошли путь от победы Украины до тупиковой ситуации, а теперь мы находимся в начале признания поражения Украины, и у нее нет возможности изменить ситуацию. Мы еще не совсем там, но это начинает проявляться. Так что это, скажем так, процесс, когда западные СМИ перестают верить в ту пропаганду, которую сами же создали», – заявил Слебода.

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