«Мы даём России зарабатывать 8 млрд каждый год!» – в Раде требуют перекрыть транзит

Вадим Москаленко.  
06.06.2025 09:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина, Энергетика


Украина должна запретить транзит российских энергоресурсов через свою территорию, на котором РФ зарабатывает порядка 8 миллиардов долларов каждый год.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат-порошенковец Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна запретить транзит российских энергоресурсов через свою территорию, на котором РФ зарабатывает порядка...

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«Я вам могу подсказать, что надо немедленно рассматривать. Например, законопроект, который мы подали, чтобы остановить транзит российской нефти по украинской территории. 20 миллионов долларов ежедневно, почти 8 миллиардов долларов каждый год мы даем России заработать, прокачивая нефть через нашу территорию, чтобы нас же убивать», – сказал Гончаренко.

«Сколько это будет продолжаться? Когда мы реально займемся безопасностью? Я хочу сообщить вам, что на самом деле нам надо развивать транспортный потенциал, но не на Россию, а на мир», – требовал порошенковец.

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