Поскольку Владимир Зеленский продолжает огрызаться на американских политиков и сопротивляется их «мирному плану», нелегитимного могут ликвидировать.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Визит нелегитимного Зеленского в Париж показывает его, вообще, позицию сегодня на международной арене. Его выступление на французском телевидении, он там бравировал Виткофа, что он мешает ему там что-то делать, и то, что он там заявлял по поводу президента РФ Путина… ну, это показывает его уровень, и то, что больше чем ляпать, он ничего не может », – сказал Телиженко.

Политолог считает, что упрямого Зеленского могут тихонько ликвидировать – например, подстроив «передозировку» наркотиками.

«Зеленскому надо вообще-то задуматься. Он не ведет здоровый образ жизни. Передозировка может быть в любой момент, и подцепить что-то новое.

Так что пусть он лучше на себя смотрит, чем на других, и кто себя как в таком возрасте чувствует. Ему надо спасать страну, в первую очередь, и думать об этом, если он про Украину хотя бы что-то думает. Но, к сожалению, он про нее не думает, он только про себя и власть», – резюмировал он.