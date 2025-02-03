Для Молдовы будет везением, если Трамп так и не узнает о её существовании

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Молдова не является приоритетным направлением внешней политики США.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Илья Куса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдова не считается зоной жизненно важных интересов США. При нынешней администрации Трампа — тем более. Прогнозируем, что они не будут заниматься больше Молдовой, чем это было раньше. Даже если они сберегут нынешние объемы активности в Молдове, это уже будет хорошо, учитывая то, что администрация Трампа хочет сокращать траты везде, где можно», – сказал Куса.

Он считает, что Молдова может быть интересна для США только как небольшая площадка для конкуренции с Россией.