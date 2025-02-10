МИД РФ: Не стоит обольщаться – с закрытием USAID американская пропаганда никуда не исчезнет

Максим Столяров.  
10.02.2025 21:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Вероятное закрытие USAID никак не повлияет на попытки США вмешаться во внутренние дела России.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вероятное закрытие USAID никак не повлияет на попытки США вмешаться во внутренние дела России....

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«Илон Маск призвал закрыть издание «Голос Америки» и «Радио Свободы». Как МИД оценит это решение, если оно действительно будет принято? И если Трамп официально предложит Москве сделку по завершению украинского конфликта, то Вашингтон впредь гарантирует отказ от вмешательства во внутренние дела России, в том числе посредством таких инструментов, как агентство USAID?» – спросил журналист.

«Я думаю, что независимо от тех или иных процессов переформатирования или реформирования американского госаппарата, так же, как и с USAID, функционал пропагандистских рупоров сохранится в том или ином виде», – сказал Рябков.

«В принципе, способы донесения контента могут быть любыми. И вопрос не в том, где и как можно посмотреть, что на эту тему думают авторы этого контента, распространяющие его под разными брендами. А вопрос в том, насколько аудитория адекватно воспринимает содержание этих сигналов и понимает, какие цели преследуются при их распространении, особенно в условиях, когда мы находимся в фазе очень острого противостояния с Соединёнными Штатами и коллективным Западом.

Не надо обольщаться, Илон Маск может закрыть «Голос Америки», но возникнет что-то другое на этом месте, так же как с USAID», – добавил он.

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