Между Трампом и Путиным фундаментальные различия в подходе к разрешению конфликта – эксперт

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Для президента США Дональда Трампа важно как можно быстрее остановить боевые действия на Украине, тогда как российский лидер Владимир Путин хочет прекратить конфликт в принципе.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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