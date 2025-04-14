Местные выборы в Финляндии: тотальный разгром националистов и «русский» мэр Хельсинки

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Ожидаемой сенсацией завершились региональные и муниципальные выборы в Финляндии. После подсчета голосов оказалось, что подогревавшая антисоциальную и антимигрантскую повестку ультранационалистическая партия «Истинные финны» потерпела самое сокрушительное поражение в своей истории.

После подсчета 95% голосов побеждает оппозиционная Социал-демократическая партия (SDP) Финляндии – ей отдали предпочтение чуть более 23% избирателей. Она обошла правящую на республиканском уровне побеждавшую на местных выборах ранее четыре срока подряд Национальную коалиционную партию, у которой немногим более 21% голосов.

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Председатель SDP Антти Линдтман заявил журналистам, что «победа на муниципальных выборах, где коалиционная партия доминировала в течение 20 лет, – это большое достижение». «Это действительно указывает на то, что финны проголосовали за перемены», – отметил он.

Таким образом, Финляндия вновь переформатировала свою политическую карту по итогам муниципальных выборов.

Как пишет издание Yle, главные победители — Социал-демократическая партия (SDP), показавшая лучший результат с 2004 года, и партия Центра (Keskusta), вернувшаяся к своим сильным позициям в регионах. В то же время «Истинные финны» (Perussuomalaiset) потерпели поражение почти по всей стране.

Партия Центра получила большинство в 76 муниципалитетах — на 26 больше, чем на прошлых выборах. В 89 муниципалитетах одна партия имеет простое большинство. SDP теперь лидирует в 45 муниципалитетах (против 27 ранее), отобрав позиции у консерваторов, «истинных финнов» и даже у Центра. Национальная коалиционная партия (Kokoomus), напротив, потеряла 11 муниципалитетов, где ранее была первой.

Интересно, что Национальная коалиционная партия победила в столице страны Хельсинки. Как сообщает тот же Yle, микросенсацией стало то, что будущим мэром Хельсинки станет представитель Kokoomus, депутат русского происхождения Даниэль Сазонов.

Политик родился в Хельсинки в 1993-м: его родители переехали в Финляндию из Петербурга в 1990-х, сам он гражданин Финляндии по факту рождения. Наблюдатели уже называют его «вторым Нилом Ушаковым» – также русским по происхождению ныне депутатом Европарламента от Латвии, а в прошлом многолетним мэром латвийской столицы Риги от партии «Согласие» .

«Истинные финны» потеряли популярность почти во всех муниципалитетах: из 292 муниципалитетов партия улучшила результат только в семи. Число мест в советах упало с 1351 до 649. Впервые с 2021 года партия не стала крупнейшей ни в одном муниципалитете.

Самым пожилым избранным депутатом стал 91-летний Тауно Мякеля из Мянття-Вильппулы.

На уровне партий самые молодые депутаты у «Зеленых» (средний возраст 43,2 года), а самые пожилые — у националистов (56,6 лет). У «Зеленых» также наибольшая доля женщин среди избранных — 79%, в то время как у «Истинных финнов» женщин всего 25%. В целом, женщин стало больше во всех партиях, кроме «истинных финнов».

Повсеместный разгром националистов и серьезные электоральные потери у консерваторов означают поворот финского общества влево, шанс на возврат к социал-демократическому курсу, с которого страна свернула почти двадцать лет назад.

Правда, закрепится он лишь после предстоящих выборов в парламент страны, который формирует правительство. Не забываем, что там сейчас правит балом именно консервативно-националистический альянс. Его же выдвиженцем является и нынешний президент страны Александр Стубб.

Другое дело, что вернувшимся к власти на местах левым и их коалиционным партнерам предстоит работать в новой реальности – когда страна стала членом НАТО, активно милитаризируется и рассорилась с РФ.

Будет интересно посмотреть, затронут ли предполагаемые изменения эти вопросы или все ограничится корректировкой бюджетной и социальной политики внутри страны.