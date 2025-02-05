Меркурис: США закрывают проект Украина

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Политика нового руководства США свидетельствует о том, что они не намерены продолжать тратиться на Украину.

Об этом в эфире канала «The Duranс» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что за последние пару дней Зеленский начал понимать, что правительство США готовится закрыть проект Украина. Прекращение помощи, я думаю, их добьёт. И теперь ясно, что это влияет и на военные поставки. Но дело в том, что американцы, похоже, даже не разговаривают с Зеленским. Обратите внимание, что Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа», – сказал Меркурис.