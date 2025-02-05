Меркурис: США закрывают проект Украина
Политика нового руководства США свидетельствует о том, что они не намерены продолжать тратиться на Украину.
Об этом в эфире канала «The Duranс» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что за последние пару дней Зеленский начал понимать, что правительство США готовится закрыть проект Украина. Прекращение помощи, я думаю, их добьёт. И теперь ясно, что это влияет и на военные поставки.
Но дело в том, что американцы, похоже, даже не разговаривают с Зеленским. Обратите внимание, что Зеленского не пригласили на инаугурацию Трампа», – сказал Меркурис.
«Американцы не поддерживают связь с русскими, но похоже, что они не поддерживают связь и с украинцами, или по крайней мере, не поддерживают ее в полной мере.
И теперь заявление, которого Зеленский боялся больше всего, прозвучало от Келлога. Он сказал, что как только мы достигнем прекращения огня, Украине действительно нужны выборы. Мы не можем продолжать жить в ситуации, когда на Украине нет выборов.
Зеленский, несомненно, воспримет это как сигнал для людей на Украине, для украинского политического класса, что американцы больше не хотят Зеленского. Когда американцы говорят о выборах, они на самом деле имеют в виду, что Зеленскому пора уходить», – добавил эксперт.
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