Мерц: Украина быстрее вступит в ЕС, чем в НАТО – если это вообще когда-то произойдёт
Гарантии предоставления членства в Североатлантическом альянсе в ходе нынешнего переговорного процесса не только не давались Украине, но и не обсуждались.
Об этом на совместном брифинге в Брюсселе говорили генсек НАТО Марк Рютте и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Весь НАТО согласился с необратимым путём Украины в НАТО, но мы никогда не соглашались с тем, что в рамках мирного соглашения Украина получит гарантированное членство в НАТО. Это никогда не было согласовано. Но в долгосрочной перспективе я говорил, что это членство в НАТО, это о более длительном сроке, а не о мирных переговорах в данный момент», – извивался Рютте.
В свою очередь, Мерц подчеркнул, что «разделяет оценку генсека».
«Я хотел бы добавить, что у Украины есть перспектива вступления в ЕС. Я думаю, что с точки зрения сроков, это будет до вступления в НАТО, если это когда-нибудь произойдёт», – добавил немец.
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