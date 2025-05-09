Мерц: Украина быстрее вступит в ЕС, чем в НАТО – если это вообще когда-то произойдёт

Константин Серпилин.  
09.05.2025 17:47
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Гарантии предоставления членства в Североатлантическом альянсе в ходе нынешнего переговорного процесса не только не давались Украине, но и не обсуждались.

Об этом на совместном брифинге в Брюсселе говорили генсек НАТО Марк Рютте и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Гарантии предоставления членства в Североатлантическом альянсе в ходе нынешнего переговорного процесса не только не...

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«Весь НАТО согласился с необратимым путём Украины в НАТО, но мы никогда не соглашались с тем, что в рамках мирного соглашения Украина получит гарантированное членство в НАТО. Это никогда не было согласовано. Но в долгосрочной перспективе я говорил, что это членство в НАТО, это о более длительном сроке, а не о мирных переговорах в данный момент», – извивался Рютте.

В свою очередь, Мерц подчеркнул, что «разделяет оценку генсека».

«Я хотел бы добавить, что у Украины есть перспектива вступления в ЕС. Я думаю, что с точки зрения сроков, это будет до вступления в НАТО, если это когда-нибудь произойдёт», – добавил немец.

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