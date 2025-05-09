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Гарантии предоставления членства в Североатлантическом альянсе в ходе нынешнего переговорного процесса не только не давались Украине, но и не обсуждались.

Об этом на совместном брифинге в Брюсселе говорили генсек НАТО Марк Рютте и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь НАТО согласился с необратимым путём Украины в НАТО, но мы никогда не соглашались с тем, что в рамках мирного соглашения Украина получит гарантированное членство в НАТО. Это никогда не было согласовано. Но в долгосрочной перспективе я говорил, что это членство в НАТО, это о более длительном сроке, а не о мирных переговорах в данный момент», – извивался Рютте.

В свою очередь, Мерц подчеркнул, что «разделяет оценку генсека».