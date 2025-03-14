Мерц и Макрон нашли общий язык: политика Трампа запустила франко-германский двигатель Европы

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Европейская версия Politico считает, что новый курс американской администрации в отношении ЕС способствует возрождению союза Франции и ФРГ. Об этом говорится в материале под заголовком «Трамп вновь зажигает франко-германский двигатель Европы».

Издание напоминает, что вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил за расширение системы ядерного сдерживания в Европе. 5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил, что его страна рассмотрит возможность защиты европейских союзников своим ядерным оружием вместо американцев.

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В статье говорится, что чиновники в Париже и Берлине воодушевлены хорошими отношениями нового канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Мерц и Макрон нашли общий язык. Идут интенсивные контакты, которые должны привести к выработке франко-германской повестки дня, которая должна начаться вскоре после того, как новое правительство Германии приступит к работе», — заявил на условиях анонимности человек, близкий к Мерцу.

Издание отмечает, что оба политика всегда хорошо ладили из-за схожего прошлого и даже разделяют симпатию к немецкому художнику Ансельму Киферу. Однако остается неясным, ладили бы они так же хорошо, если бы к власти в США не пришел Дональд Трамп.

«Колеблясь относительно приверженности Америки НАТО и требуя от Европы принятия мер по защите Украины от России, президент США разрушает архитектуру безопасности, которая защищала Западную Европу на протяжении последних восьми десятилетий. Это геополитический шок, который заставляет нового канцлера Германии Фридриха Мерца возродить давно буксующий франко-германский двигатель, который должен приводить в движение экономику Европейского союза и определять его политическую траекторию», – говорится в материале.

Для Макрона отношения с Германией были постоянным разочарованием. В то время как Франция призывала ЕС определить свой собственный курс в военном и промышленном плане с политикой «стратегической автономии», Берлин был настроен скептически, не желая отталкивать США, которые были путеводной звездой его послевоенной оборонной стратегии.

Несмотря на дипломатические усилия Макрона — включая произнесенную им в прошлом году надгробную речь бывшему министру финансов Вольфгангу Шойбле преимущественно на немецком языке — Берлин не поддался его чарам по ключевым вопросам политики — от торговли до совместного долга.

Однако теперь все старые уверенности быстро исчезают, утверждает издание.

«В удивительном развороте на 180 градусов, который сигнализирует о переломном моменте в отношениях, Мерц даже выражает заинтересованность в том, чтобы Германия была защищена ядерным сдерживанием Франции. Это одно из многих предложений, которые французы продвигали годами, но традиционно получали холодный прием по ту сторону Рейна. После многих лет, казалось бы, несогласия с Германией по всем вопросам во время правления Олафа Шольца, Франция с радостью восприняла перспективу появления немецкого лидера, который еще до вступления в должность принял срочные меры по расчистке пути для своей страны для инвестирования миллиардов евро в инфраструктуру и вооружения», – добавляет Politico.

«У Мерца и его окружения есть франко-германский рефлекс», — заявил изданию министр Франции по европейским делам Бенджамин Хаддад. «Это не обязательно означает, что мы во всем согласимся, но есть готовность двигаться вперед вместе».

Разногласия между двумя сторонами по таким острым вопросам, как соглашения о свободной торговле, вряд ли исчезнут по волшебству, предупреждают дипломаты обеих стран, но официальные лица говорят, что Парижу и Берлину можно найти много точек соприкосновения, особенно в сфере обороны.