Массовые «ослепления», или Магия одесских ВЛК

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Видеть слепых с тросточками в очередях в военкоматы мне приходилось. Нет, вряд ли их могилизировали в саперы (хотя?..). Просто если эти люди не явятся «обновить данные», их оштрафуют. Потому что все карательные меры, принимаемые ТЦК — способ заработка.

О миллиардах, испанских виллах и автопарках одесских военкомов тоже все в курсе.

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И все слышали об отправке на мясо явных инвалидов, эпилептиков и умственно отсталых.

Но кто же эти герои, которые сотнями уничтожают жизни, выполняя план по убою непригодных, чтобы вдоволь наторговать белыми билетами?

Знакомьтесь — врач-офтальмолог ВЛК из Одесской области Любовь Кожухаренко, купившая за последние три года 10… нет, не банок кильки, а квартир и в придачу земельный участок. То есть понимаете, как в ВСУ «прозревают» настоящие слепые и «слепнут» ложные?!.

Причем обвинение этой докторше было предъявлено не за незаконное обогащение в условиях войны, а за то, что она не внесла новую недвижимость в свою декларацию.

Общая сумма 10 наколядованых квартир составляет около 10 миллионов гривен. По оценке экспертов следствия, квадратные метры она приобретала по 500 долларов за один — к слову, это средняя зарплата врача на Украине. И, вероятно, и средняя цена справок для «слепцов».

Примечателен и тот факт, что суд пошел навстречу обвиняемой — «врач признала свою вину и раскаялась» (вероятно, и поделилась квартирами).

А еще в суде сообщили, что преступница имеет положительные характеристики с места работы и раньше к уголовной ответственности не привлекалась.

Итого приговор обошелся штрафом в размере четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан в сумме 68000 гривен, с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления сроком на один год.

Здесь только напомню, что недавно две женщины, одна из которых пенсионерка, были приговорены к пяти и трем годам лишения свободы за публикации в соцсетях советских открыток.

Еще один штрих к уродливому портрету уродливой Украины.